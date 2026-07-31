Hapur News: फोन पर दी जान से मारने की धमकी
Hapur News: थाना हापुड़ देहात के ग्राम दोयमी निवासी रुपेश कुमार ने फोन पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी मिलने पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की पहचान के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।
Hapur News: थाना हापुड़ देहात के ग्राम दोयमी निवासी एक व्यक्ति को अज्ञात व्यक्ति ने फोन पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के ग्राम दोयमी निवासी रुपेश कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया है। जिसमें बताया गया कि उसके दो नंबरों पर एक नंबर से काल आया। आरोपी ने पीड़ित के साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी है। थाना हापुड़ देहात प्रभारी पारस मलिक ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
आरोपी के बारे में जानकारी कर जल्द उसे गिरफ्तार किया जाएगा।
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