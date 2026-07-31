Hapur News: अनिल दुजाना गैंग का सदस्य हूं, मुझे भी अनिल दुजाना कहना पड़ेगा
Hapur News: क्षेत्र के गांव शरीकपुर में एक युवक ने दूसरे युवक पर अनिल दुजाना का सहयोगी बताकर धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपी ने अवैध हथियार दिखाकर पीड़ित को डराया है।
Hapur News: क्षेत्र के गांव शरीकपुर निवासी युवक ने गांव निवासी एक युवक पर स्वयं को अनिल दुजाना का सहयोगी बताकर धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने तहरीर पर मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव निवासी सोनू ने बताया कि उसके ही गांव निवासी युवक उससे भैंसा दौड़ लगाने के लिए कहता है। यदि वह उसको मना करता है तो आरोपी अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर उसके साथ अभद्रता करता है। पीड़ित ने बताया कि आरोपी ने स्वयं को कुख्यात बदमाश अनिल दुजाना का सहयोगी बताते हुए उसको अवैध हथियार दिखाकर धमकी दी है।
पीड़ित ने धमकी से भयभीत हो थाने में तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने तहरीर पर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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