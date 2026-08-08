Hapur News: ताला तोड़कर रोटरी ले गए बदमाश, किसान को हजारों की चपत
Hapur News: कोतवाली क्षेत्र में, प्रतापपुर गांव के किसान सोनू के ट्यूबवेल से चोरों ने कृषि उपकरण चुरा लिए। इस घटना में किसान को लगभग 80,000 रुपये का नुकसान हुआ। किसान ने पुलिस को सूचना दी और जांच शुरू हो गई है। ग्रामीणों ने रात में गश्त बढ़ाने की मांग की है।
Hapur News: कोतवाली क्षेत्र में खेतों पर बने ट्यूबवेल भी अब चोरों के निशाने पर हैं। प्रतापपुर गांव के रहने वाले सोनू पुत्र सलामुद्दीन के खेत स्थित ट्यूबवेल में घुसकर अज्ञात बदमाश कृषि कार्य में प्रयोग होने वाली रोटरी लेकर निकल गए। घटना में किसान को लगभग 80 हजार रुपये की आर्थिक क्षति बताई गई है। पीड़ित के मुताबिक सात अगस्त को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे वह मुंजी की फसल में सिंचाई करने के लिए अपने ट्यूबवेल पर पहुंचा था। वहां पहुंचते ही कमरे के दरवाजे पर लगा ताला टूटा मिला। अंदर जाकर जांच की तो कृषि उपकरण रखने वाले स्थान से रोटरी नदारद थी।
सामान गायब देखकर उसके होश उड़ गए।घटना की जानकारी मिलते ही पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं, ग्रामीण किसानों ने खेतों और ट्यूबवेलों के आसपास रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है।
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