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Hapur News: हापुड़ : 15 खंभों की बिजली लाइन चोरी, दस ट्यूबवेल बंद

By Mulit Tyagi
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: हापुड़ के गांव मुदफरा में चोरों ने 15 बिजली खंभों की लाइन काटकर चोरी कर ली। इससे गांव के 10 ट्यूबवेलों की लाइन भी प्रभावित हुई, जिससे किसानों की सिंचाई में बाधा आई। यह घटना दो महीने में दूसरी बार हुई है, ग्रामीणों ने पुलिस और बिजली विभाग की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं।

Hapur News: हापुड़ : 15 खंभों की बिजली लाइन चोरी, दस ट्यूबवेल बंद

Hapur News: हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव मुदफरा में चोरों ने बिजली लाइन पर हाथ साफ किया है। चोर करीब 15 खंभों की लाइन काटकर ले गए। इस वजह से गांव के लगभग 10 ट्यूबवेलों की लाइन भी चोरी हो गई है। लाइन चोरी होने से किसानों की सिंचाई ठप हो गई है। पश्चिम प्रदेश अध्यक्ष पंडित विजेंद्र शर्मा ने घटना की सूचना तुरंत 112 पर दी। ग्रामीणों में आक्रोश है क्योंकि दो महीने में यह दूसरी बार है। जब चोरों ने इसी इलाके में लाइन काटी है। किसानों का कहना है कि लगातार हो रही चोरी से पुलिस और बिजली विभाग की गश्त पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

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उन्होंने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और लाइन की सुरक्षा बढ़ाई जाए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है

Mulit Tyagi

लेखक के बारे में

Mulit Tyagi

मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।

कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।

कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

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