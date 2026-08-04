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Hapur News: कोल्हू पर चोरी करते रंगेहाथ पकड़ा चोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: क्षेत्र के गांव नयाबांस में चोरी करने आए एक चोर को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। यह घटना रविवार रात की है जब चोर कोल्हू और सीसीटीवी कैमरे चुरा रहा था। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिसने आरोपी को पकड़कर मामले की जांच शुरू कर दी।

Hapur News: कोल्हू पर चोरी करते रंगेहाथ पकड़ा चोर

Hapur News: क्षेत्र के गांव नयाबांस में कोल्हू पर चोरी करने पहुंचे चोर को रंगेहाथ पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव निवासी दिनेश कुमार ने बताया कि उनका गांव के निकट नहर पटरी पर कोल्हू है। उस पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए है। पीड़ित ने बताया कि रविवार की रात को एक चोर वहां पहुंचा और कैमरे समेत अन्य सामान चोरी करने लगा। ग्रामीणों ने उसको रंगेहाथ पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

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