Hapur News: कोल्हू पर चोरी करते रंगेहाथ पकड़ा चोर
Hapur News: क्षेत्र के गांव नयाबांस में चोरी करने आए एक चोर को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। यह घटना रविवार रात की है जब चोर कोल्हू और सीसीटीवी कैमरे चुरा रहा था। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिसने आरोपी को पकड़कर मामले की जांच शुरू कर दी।
Hapur News: क्षेत्र के गांव नयाबांस में कोल्हू पर चोरी करने पहुंचे चोर को रंगेहाथ पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गांव निवासी दिनेश कुमार ने बताया कि उनका गांव के निकट नहर पटरी पर कोल्हू है। उस पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए है। पीड़ित ने बताया कि रविवार की रात को एक चोर वहां पहुंचा और कैमरे समेत अन्य सामान चोरी करने लगा। ग्रामीणों ने उसको रंगेहाथ पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।