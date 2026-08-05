Hapur News: युवक ने आपत्तिजनक हालत में देखे महिला-पुरुष, आरोपियों ने दी धमकी

Hapur News: हापुड़। कोतवाली हापुड़ नगर क्षेत्र के गांव निजामपुर में खेत से घर लौट रहे एक युवक ने दो लोगों को दो महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इससे गुस्साएं दोनों युवक ने पीड़ित युवक का मोबाइल फोन छीन लिया। आरोप है कि आरोपी युवक के घर में जबरन घुस आए और गाली गलौज कर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। विरोध करने पर मारपीट कर दी। पीड़िता ने एसपी कार्यालय में शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। गांव निजामपुर निवासी एक महिला ने एसपी कार्यालय में शिकायती पत्र दिया। जिसमें बताया कि 3 अगस्त को उनका पुत्र खेतों से घर वापस लौट रहा था।

खेतों में गांव के ही रहने वाले दो लोग और दो महिलाएं आपत्तिजनक हालत में मिल गए। जिसके बाद आरोपी युवकों ने उसके पुत्र का मोबाइल फोन छीन लिया। पीड़ित युवक किसी तरह घर पहुंचा। आरोप है कि कुछ देर बाद दोनों युवक अपने दो अन्य साथियों के साथ जबरन उसके घर में घुस आए। आरोपियों ने आते ही जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली-गलौच शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने मां-बेटे के साथ में मारपीट कर दी। किसी प्रकार शोर सुनकर अन्य लोगों को मौके पर आता देख आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है।थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।