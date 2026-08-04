Hapur News: महाशिवरात्रि को लेकर परिषदीय विद्यालयों में अवकाश घोषित करने की मांग
Hapur News: उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ हापुड़ ने बीएसए को ज्ञापन सौंपकर श्रावण महाशिवरात्रि के पर विद्यालयों में अवकाश की मांग की है। उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से छात्रों की रक्षा के लिए पूर्णत: स्कूल बंद करने की अपील की है। बीएसए ने नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है।
Hapur News: उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ हापुड़ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने सोमवार दोपहर बीएसए को ज्ञापन सौंपकर श्रावण महाशिवरात्रि को लेकर परिषदीय विद्यालयों में अवकाश घोषित कराने की मांग उठाई है। सौंपे ज्ञापन में प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष देवेंद्र शिशौदिया और जिलामंत्री नीरज चौधरी ने बताया कि श्रावण मास की शिवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है। जनपद में श्रद्धालुओं का आगमन प्रारंभ हो गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत रुट डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। आगामी दिनों में भारी संख्या में जनपद के श्रद्धालुओं का आगमन होगा। इसलिए गत वर्षों की भांति छात्र छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिगत परिषदीय विद्यालयों को पूर्ण रूप से बंद करने के आदेश जारी करने की कृपा करें।
अंत में बीएसए ने शिक्षक संघ के पदाधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया।
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