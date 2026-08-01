Hapur News: शिक्षक पर छात्राओं से अश्लील हरकत करने का आरोप, एसपी से लगाई गुहार
Hapur News: धौलाना थाना क्षेत्र के एक गांव में एक शिक्षक पर नाबालिग लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप है। जब परिजनों ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने लोहे के सरियों से उन पर हमला किया। घटना के संबंध में पुलिस ने उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिसके लिए परिजनों ने एसपी से शिकायत की है।
Hapur News: धौलाना थाना क्षेत्र के एक गांव में मानवता को तार तार कर देने वाला गंभीर मामला सामने आया है। दो किशोरियों को ट्यूशन पढ़ाने आने वाले एक शिक्षक पर बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें करने और मोबाइल में आपत्तिजनक वीडियो दिखाने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिजन ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी ने परिजन के साथ मिलकर उनके घर में घुसकर लोहे के सरियों से जानलेवा हमला कर परिजन को घायल कर दिया। परिजन का कहना है कि पुलिस ने वारदात का उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज नहीं किया है। मामले को सही धाराओं में दर्ज कराया जाए। एसपी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
धौलाना थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने एसपी को प्रार्थना पत्र दिया है। जिसमें बताया गया कि उसकी नाबालिग भांजियों को उसमान घर पर पढ़ाने के लिए आता था। आरोपी पीड़ित की भांजियोंके साथ अश्लील हरकत व छेडछाड़ करता था और अपने फोन में अश्लील वीडियो दिखाता था। आरोपी की इस हरकत के बारे में दोनो बच्चियों ने अपने माता पिता व उसे बताया था। 17 जून को उसने उसमान के पिता यासीन को बुलाकर उसकी हरकत के बारे में बताया तो उसमान ने माफी मांग ली, फिर आरोपी और उसके परिजन 19 जून को उनके घर पर पहुंचे और गाली गलौज कर घर के अन्दर घुस गये। इनके आरोपी हाथों में सरिया मोडने की बारी व सरिया लेकर आये थे। आरोपियों ने पीड़ित और उसके परिजन पर जान से मारने की नियत से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आसपास के लोगों के आने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित का आरोप है कि धौलाना पुलिस ने सही धाराओें में मुकदमा दर्ज नहीं किया है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कराने की मांग की है।सीओ पिलखुवा मुनीष चंद्रा ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है। मामले का वह स्वयं संज्ञान लेकर मामले की जांच कराएंगे और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंMulit Tyagi
मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।
कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।
कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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