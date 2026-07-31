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Hapur News: इंद्रप्रस्थ शैक्षिक संस्थान में मेधावी स्टूडेंट्स हुए सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: इंद्रप्रस्थ शैक्षिक संस्थान हापुड़ में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में कई प्रमुख विद्यालयों के छात्रों को प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह के द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। पदाधिकारियों ने शिक्षा और संकल्प के महत्व पर जोर दिया।

Hapur News: इंद्रप्रस्थ शैक्षिक संस्थान में मेधावी स्टूडेंट्स हुए सम्मानित

Hapur News: इंद्रप्रस्थ शैक्षिक संस्थान जरौठी गढ़ रोड हापुड़ में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ। जिसमें रामनिवास इंटर कॉलेज हापुड़, एसआरएम इंटर कॉलेज सिंभावली, केके गौड़ इंटर कॉलेज कुचेसर चौपला बछलौता के छात्र-छात्राओं को प्रतीक चिन्ह, प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्जवलित करके किया। प्रबंध समिति के पदाधिकारी डॉ.विकास अग्रवाल ने कहा कि निरंतर सफलता के लिए परिश्रम, आत्मविश्वास, अनुशासन दृढ़ संकल्प का होना आवश्यक है। पदाधिकारी दीपक बाबू ने कहा कि सम्मान केवल पुरस्कार ही नहीं बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा है। पदाधिकारी डॉ.विपिन गुप्ता ने कहा कि स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने से पूर्व परामर्श आवश्यक है क्योंकि आगामी जीवन इससे प्रभावित होता है।

संस्थान के निदेशक प्रो.जगबीर सिंह ने कहा कि आज शिक्षित व्यक्ति में रूपेण प्रकार की शिक्षा मिलती है। उस पर हमारा भविष्य निर्धारित होता है। इस दौरान कार्यवाहक प्राचार्या डॉ.भारती गुप्ता, डॉ.मंजू सिंह, डॉ.संजीव भारद्वाज, अवधेश त्यागी, अंजु चौधरी, अनुज शर्मा, डॉ.तनुज कुमार, रश्मि, निधि सिंह, विक्रम सिंह, प्रकाश त्यागी, मंगलसैन गुप्ता, देवेश शर्मा का सहयोग रहा।

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