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Hapur News: संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: सिंभावली के गांव अनुपुर डिबाई में भट्ठे पर काम करने वाली महिला स्वाति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पति से अनबन के बाद, उसका शव कमरे में फंदे पर लटका मिला। परिवार ने पुलिस पर दबाव डालते हुए पति पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और जांच की बात कही है।

Hapur News: संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत

Hapur News: सिंभावली, संवाददाता। क्षेत्र के गांव अनुपुर डिबाई में भट्ठे पर काम करने वाली महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे परिवार के लोगों ने थाने पर हंगामा किया। पुलिस ने मामले की निष्पक्षता से जांच कर कार्रवाई करने की बात कहीं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया है। मूल रूप से जनपद अमरोहा के थाना रहरहा के गांव गंगेश्वरी निवासी विकास कुमार की शादी करीब छह वर्ष पूर्व स्वाति नाम महिला से हुई थी। उसके तीन बच्चे है। बताया गया है कि वह पिछले काफी समय से सिंभावली के गांव अनुपुर डिबाई में स्थित ईट के भट़्ठे पर पत्नी के साथ मजदूरी करता था।

कुछ दिन से पति पत्नी में अनबन चल रही थी। शुक्रवार की देर रात को सभी लोग खाना खाने के बाद सो गए। शनिवार की सुबह करीब तीन बजे स्वाति का शव कमरे में लोहे के गाटर से फंदे पर लटका मिला। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके बाद सूचना पर पहुंचे स्वाति के मायके पक्ष के लोगों ने थाने पर जमकर हंगामा करते हुए पति पर ही स्वाति को मारने का आरोप लगाया। पुलिस ने जैसे तैसे कर मामले को शांत किया। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच कर कार्रवाई करने की बात कहीं। सीओ राहुल यादव ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। जांच कर वैधानिक कार्रवाई अमूल में लाई जाएगी।

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