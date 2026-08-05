Hapur News: जर्जर सड़क से बाधित हो रही कांवड़ यात्रा

Hapur News: मेरठ रोड के धर्मकांटा के पास जर्जर सड़क और जलभराव से कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में और भी खराब हो गई है, जिससे सड़क की मरम्मत और जल निकासी की आवश्यकता है।

Hapur News: मेरठ रोड स्थित धर्मकांटा के पास शहनाई फार्म हाउस के समीप जर्जर सड़क और जलभराव की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। श्रावण मास में चल रही कांवड़ यात्रा के दौरान यह मार्ग कांवड़ियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में कांवड़िये इसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन सड़क पर बने गहरे गड्ढों और जलभराव की समस्या का अब तक समाधान नहीं हो सका है। जिससे स्थानीय लोगों में भी नाराजगी है। स्थानीय लोगों के अनुसार शहनाई फार्म हाउस के पास लंबे समय से सड़क पूरी तरह जर्जर पड़ी है। सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे हैं और बारिश के बाद उनमें पानी भर जाने से गड्ढे दिखाई नहीं देते। जिससे राहगीरों, दोपहिया वाहन चालकों और कांवड़ियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही दुर्घटनाओं की आशंका भी लगातार बनी हुई है。

कांवड़ यात्रा के दौरान समस्या श्रावण मास में इस मार्ग से बड़ी संख्या में कांवड़ियों का आवागमन होता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले वर्ष भी इसी स्थान पर जलभराव और खराब सड़क के कारण कई कांवड़ खंडित हो गई थीं। उन्होंने बताया कि कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं कराया गया। मजबूरी में कांवड़ियों को जलभराव और गड्ढों के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि यदि जल्द ही सड़क की मरम्मत और जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो आने वाले दिनों में कांवड़ियों के साथ-साथ आम वाहन चालकों को भी गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कई बार वाहन गड्ढों में फंसकर क्षतिग्रस्त भी हो चुके हैं।

स्थानीय लोगों की मांग स्थानीय लोगों ने बताया कि श्रावण मास में हर वर्ष कांवड़ यात्रा के दौरान इस मार्ग पर जलभराव और जर्जर सड़क के कारण कांवड़ियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हल्की बारिश होते ही सड़क पर पानी भर जाता है और निकासी की उचित व्यवस्था न होने से गंदा पानी लंबे समय तक जमा रहता है। इससे कांवड़ियों, राहगीरों और वाहन चालकों की आवाजाही प्रभावित होती है तथा दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है। लोगों ने प्रशासन से शीघ्र सड़क की मरम्मत और जल निकासी की स्थायी व्यवस्था कराने की मांग की है।

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