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Hapur News: कांवड़ रूटों पर 24 घंटे भ्रमणशील रहे मजिस्ट्रेट, ड्यूटी चार्ट का हो पालन: डीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: डीएम कविता मीना व एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह की अध्यक्षता में सावन माह कावड़ यात्रा के सफल एवं शांतिपूर्ण आयोजन की समीक्षा बैठक की गई। डीएम ने सभी मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया कि वह अपने-अपने सेक्टर में 24 घंटे भ्रमणशील रहें और सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें।

Hapur News: कांवड़ रूटों पर 24 घंटे भ्रमणशील रहे मजिस्ट्रेट, ड्यूटी चार्ट का हो पालन: डीएम

Hapur News: डीएम कविता मीना व एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह की अध्यक्षता में सावन माह कावड़ यात्रा के सफल एवं शांतिपूर्ण आयोजन कराने को लेकर जिला मुख्यालय स्थित सभागर कक्ष में गुरूवार को मजिस्ट्रेट एवं जोनल मजिस्ट्रेट के साथ तैयारियों की समीक्षा बैठक की गई।

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तैयारियों की समीक्षा

डीएम ने कावड़ मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, साफ-सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य, विद्युत एवं श्रद्धालुओं की सुविधा से संबंधित तैयारियों की बिंदुवार समीक्षा कर दिशा निर्देश दिए। डीएम कविता मीना ने सभी नियुक्त मजिस्ट्रेट एवं जोनल मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए कि वह अपने-अपने सेक्टर में 24 घंटे भ्रमणशील रहेंगे। ड्यूटी चार्ट का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। कावड़ मार्ग पर बैरिकेडिंग, रूट डायवर्जन एवं पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जाए। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाए। कावड़ मार्ग पर साफ-सफाई, प्रकाश, पेयजल, शौचालय एवं प्राथमिक चिकित्सा शिविर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कूड़ा निस्तारण के लिए अतिरिक्त सफाई कर्मी की रोस्टर के अनुसार ड्यूटी लगाए जाए। कावड़ मार्ग पर अतिक्रमण हटवाया जाए। अवैध वसूली, डीजे पर प्रतिबंध एवं सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।

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अन्य निर्देश

डीएम ने सभी को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें। कंट्रोल रूम सक्रिय रहेगा, किसी भी घटना की सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों को दी जाए। एसपी कुंवर ज्ञानेंजय सिंह ने कहा कि जिले में कावड़ यात्रा में किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए, हर छोटी और बड़ी जानकारी को संकलित किया जाए। रूट डायवर्जन का कड़ाई से पालन करें, सीसीटीवी हर स्थान पर चालू रहने चाहिए, अगर किसी स्थान पर किसी तरह की समस्या आती है तो उसका तत्काल निस्तारण कराया जाए।

बैठक में उपस्थित अधिकारी

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्रुति शर्मा, हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मुकेश चंद्र , अपर जिलाधिकारी संदीप कुमार, समस्त एसडीएम, पुलिस क्षेत्र अधिकारी सहित जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

सामान्य प्रश्न

कावड़ यात्रा के सफल आयोजन के लिए किसकी अध्यक्षता में बैठक हुई?
बैठक डीएम कविता मीना व एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह की अध्यक्षता में हुई।
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