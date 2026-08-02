Hapur News: एनएच-9 पर पंचर ट्रक के पास खड़े कंडक्टर को कार ने मारी टक्कर
Hapur News: कोतवाली क्षेत्र में एनएच-9 पर रामा अस्पताल के पास एक तेज रफ्तार कार ने कंडक्टर को टक्कर मार दी। कंडक्टर ने बताया कि वह ट्रक के पंचर टायर को देख रहा था जब यह दुर्घटना हुई। उसे गंभीर चोटें आई हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Hapur News: कोतवाली क्षेत्र में एनएच-9 स्थित रामा अस्पताल के पास पंचर हुए ट्रक के समीप खड़े एक कंडक्टर को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह 23 मई को राजस्थान के मानकी से रोड़ी लेकर पिलखुवा आ रहा था। रामा अस्पताल के निकट ट्रक का टायर पंचर होने पर वह नीचे उतरकर उसे देख रहा था। इसी दौरान पीछे से आई एक लाल रंग की कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।
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