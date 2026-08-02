Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hapur News: एनएच-9 पर पंचर ट्रक के पास खड़े कंडक्टर को कार ने मारी टक्कर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
Follow us on Google News
share

Hapur News: कोतवाली क्षेत्र में एनएच-9 पर रामा अस्पताल के पास एक तेज रफ्तार कार ने कंडक्टर को टक्कर मार दी। कंडक्टर ने बताया कि वह ट्रक के पंचर टायर को देख रहा था जब यह दुर्घटना हुई। उसे गंभीर चोटें आई हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Hapur News: एनएच-9 पर पंचर ट्रक के पास खड़े कंडक्टर को कार ने मारी टक्कर

Hapur News: कोतवाली क्षेत्र में एनएच-9 स्थित रामा अस्पताल के पास पंचर हुए ट्रक के समीप खड़े एक कंडक्टर को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह 23 मई को राजस्थान के मानकी से रोड़ी लेकर पिलखुवा आ रहा था। रामा अस्पताल के निकट ट्रक का टायर पंचर होने पर वह नीचे उतरकर उसे देख रहा था। इसी दौरान पीछे से आई एक लाल रंग की कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Accident Hapur Latest News Hapur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।