Hapur News: हिन्दुस्तान ओलंपियाड में सरस्वती बाल मंदिर के छात्रों का शानदार प्रदर्शन
Hapur News: आपके प्रिय समाचार पत्र हिन्दुस्तान द्वारा कराये जाने वाले हिन्दुस्तान ओलंपियाड परीक्षा के चार मेधावी छात्रों को सरस्वती बाल मंदिर हापुड़ में चेक देकर स
Hapur News: आपके प्रिय समाचार पत्र हिन्दुस्तान द्वारा कराये जाने वाले हिन्दुस्तान ओलंपियाड परीक्षा के चार मेधावी छात्रों को सरस्वती बाल मंदिर हापुड़ में चेक देकर सम्मानित किया। चेक मिलने के बाद छात्रों के चेहरे खिल उठे। विद्यालय के प्रधानाचार्य सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि हिन्दुस्तान ओलंपियाड परीक्षा में उनके विद्यालय के चार छात्र कक्षा 11 के छात्र दैविक तोमर, तरूण त्यागी, भास्कर गौतम और भव्य यादव का प्रदर्शन शानदार रहा। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को 3100 रुपये और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को 2100 रुपये की धनराशि के चेक मिल गए हैं। यह उपलब्धि छात्रों की मेहनत, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है।
ऐसी प्रतियोगिता परीक्षा में छात्रों को भविष्य में भी बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। इससे बड़े मंच पर प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। स्कूल के समस्त स्टॉफ ने छात्रों का उत्साहवर्धन किया।
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