Hapur News: भव्य कलश यात्रा के साथ शिव महापुराण कथा का शुभारंभ

Hapur News: रविवार को श्री मां चंडी मंदिर सेवा समिति के तत्वावधान में सावन माह के पावन अवसर पर आयोजित होने वाली श्री शिव महापुराण कथा का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कलश यात्रा शीतला माता मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई श्री मां चंडी मंदिर पहुंची। यात्रा में महिलाओं एवं श्रद्धालुओं ने सिर पर कलश धारण किए, हाथों में धार्मिक ध्वज लिए और भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए सहभागिता की। नगरवासियों ने विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया。