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Hapur News: भव्य कलश यात्रा के साथ शिव महापुराण कथा का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: रविवार को श्री मां चंडी मंदिर सेवा समिति के तत्वावधान में सावन माह के अवसर पर आयोजित श्री शिव महापुराण कथा की शुरुआत भव्य कलश यात्रा के साथ हुई। इस धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कथा का शुभारंभ 3 अगस्त से होगा।

Hapur News: भव्य कलश यात्रा के साथ शिव महापुराण कथा का शुभारंभ

Hapur News: रविवार को श्री मां चंडी मंदिर सेवा समिति के तत्वावधान में सावन माह के पावन अवसर पर आयोजित होने वाली श्री शिव महापुराण कथा का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कलश यात्रा शीतला माता मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई श्री मां चंडी मंदिर पहुंची। यात्रा में महिलाओं एवं श्रद्धालुओं ने सिर पर कलश धारण किए, हाथों में धार्मिक ध्वज लिए और भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए सहभागिता की। नगरवासियों ने विभिन्न स्थानों पर पुष्प वर्षा कर कलश यात्रा का भव्य स्वागत किया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया。

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कथा का शुभारंभ

समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि सावन मास में शिव महापुराण कथा का श्रवण अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस वर्ष सुप्रसिद्ध कथाव्यास गुरुदेव श्री मोहित भारद्वाज के श्रीमुख से संगीतमय शिव महापुराण कथा का वाचन किया जाएगा। कथा का विधिवत शुभारंभ सोमवार, 3 अगस्त से श्री मां चंडी मंदिर परिसर में होगा। समिति ने सभी श्रद्धालुओं से समय पर पहुंचकर कथा श्रवण कर धर्म लाभ प्राप्त करने की अपील की है。

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श्रद्धालुओं की उपस्थिति

इस अवसर पर समिति के संजीव, विकास, कपिल, गौरव सिंघल, अनिल गुप्ता, सुरेश चंद बंसल, जय प्रकाश वर्मा, सचिन सिंह, विशाल, मनोज कर्णवाल, प्रशांत सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

श्री शिव महापुराण कथा कब आयोजित हो रही है?
कथा का विधिवत शुभारंभ सोमवार, 3 अगस्त से श्री मां चंडी मंदिर परिसर में होगा।
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