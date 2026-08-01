Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hapur News: वाहन के किराए को लेकर हंगामा, पड़ोसी के घर छह राउंड फायरिंग-पथराव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
Follow us on Google News
share

Hapur News: कपूरपुर थाना क्षेत्र के गांव सालेपुर कोटला में शुक्रवार सुबह एक वाहन के किराए को लेकर विवाद हुआ। हिस्ट्रीशीटर ने साथियों के साथ पड़ोसी के घर पर छह राउंड फायरिंग की, जिससे दो भाई घायल हुए। पुलिस ने मामला शांत करने का प्रयास किया और जांच शुरू कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

Hapur News: वाहन के किराए को लेकर हंगामा, पड़ोसी के घर छह राउंड फायरिंग-पथराव

Hapur News: दिन निकलते ही कपूरपुर थाना क्षेत्र के गांव सालेपुर कोटला में शुक्रवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे वाहन का किराए को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढा कि हिस्ट्रीशीटर ने अपने साथियों के साथ पड़ोसी के घर पर छह राउंड फायरिंग की और पथराव कर दहशत फैला दी। जिसमे दोनो सगे भाई घायल हो गए और गोली चलने से गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला को शांत कर कार्रवाई करने मे जुट गई। घटना की जानकारी लेने की प्रयास किया लेकिन कपूरपुर कोतवाल ने फोन नहीं उठाया। घटना का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

ये भी पढ़ें:Hapur News: हापुड़: पैसों के लेनदेन को लेकर फायरिंग और पथराव

जानकारी के मुताबिक कपूरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव सालेपुर निवासी वाजिद गेट कटिंग के ठेके का कार्य करते हैं। उनका पड़ोस में रहने वाले एक युवक से 55 सौ रुपये के लेनदेन को लेकर दो दिनों से विवाद चल रहा था। आरोप है कि शुक्रवार सुबह विवाद के बीच युवक व उसके हिस्ट्रीशीटर भाई रिजवान ने घर पर पहुंचकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और पथराव किया। करीब छह राउंड फायरिंग होने का दावा किया जा रहा है।हमले में वाजिद का भाई जावेद पत्थर लगने से घायल हो गया। फायरिंग और पथराव से आसपास के घरों में अफरा-तफरी मच गई। ग्रामीणों के अनुसार आरोपी रिजवान के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है और उसके विरुद्ध विभिन्न थानों में 20 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इस संबंध में सीओ मुनीश चंद्र का कहना है कि शिकायत प्राप्त हुई है। जांच की जा रही है। जांच करने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hapur Latest News Hapur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।