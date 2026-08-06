Hapur News: रेलवे अंडरपास में भरा पानी, लोगों को आगामन में हो रही दिक्कत
Hapur News: मंगलवार को हुई बारिश के बाद रेलवे स्टेशन पर अंडरपास में जलभराव हो गया, जिससे यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। बुजुर्ग यात्री और महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। रेलवे अधिकारियों से सफाई और जलनिकासी की मांग की गई है ताकि भविष्य में ऐसी समस्याएं न हों।
Hapur News: रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म संख्या एक और दो तक जाने वाले अंडरपास में मंगलवार को हुई बारिश के बाद पानी भर गया। बारिश का पानी भरने से अंडरपास में जलभराव होने के कारण यात्रियों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। बुजुर्ग यात्रियों और महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई यात्रियों को मजबूरी में लंबे ओवरब्रिज का सहारा लेना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में अक्सर यह समस्या सामने आ जाती है, लेकिन रेलवे प्रशासन की ओर से इस ओर कोई ठोस समाधान नहीं कराया गया है। मंगलवार को जोरदार बारिश होने के कारण अंडरपास में जलभराव हो गया था।
बुधवार को भी जलभराव के कारण अंडर पास बंद रहा। अंडरपास के बाहर बल्लियां लगाकर बंद कर रखा है। बल्लियों पर एक बैनर लगा रखा है। जिस पर रास्ता बंद होने की जानकारी दी गई है, लेकिन तत्परता से पानी निकलवाने की व्यवस्था नहीं कराई गई। यात्रियों ने रेलवे अधिकारियों से जल्द से जल्द अंडरपास की सफाई और जलनिकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है। इसके साथ ही भविष्य में एेसी स्थिति से बचने के लिए उचित ड्रेनेज सिस्टम स्थापित किया जाए। यात्रियों का कहना है कि रेलवे स्टेशन पर हजारों यात्रियों का प्रतिदिन आवागमन होता है। इस तरह की अव्यवस्थाओं से यात्रियों को काफी दिक्कत हो रही है। जिससे रेलवे के अफसरों की कार्यप्रणालियों पर सवाल उठाता है। रेलवे अफसरों का कहना है कि पानी निकलवाया जा रहा है, समस्या का जल्द समाधान कराया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।