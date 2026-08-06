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Hapur News: रेलवे अंडरपास में भरा पानी, लोगों को आगामन में हो रही दिक्कत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: मंगलवार को हुई बारिश के बाद रेलवे स्टेशन पर अंडरपास में जलभराव हो गया, जिससे यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। बुजुर्ग यात्री और महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। रेलवे अधिकारियों से सफाई और जलनिकासी की मांग की गई है ताकि भविष्य में ऐसी समस्याएं न हों।

Hapur News: रेलवे अंडरपास में भरा पानी, लोगों को आगामन में हो रही दिक्कत

Hapur News: रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म संख्या एक और दो तक जाने वाले अंडरपास में मंगलवार को हुई बारिश के बाद पानी भर गया। बारिश का पानी भरने से अंडरपास में जलभराव होने के कारण यात्रियों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। बुजुर्ग यात्रियों और महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई यात्रियों को मजबूरी में लंबे ओवरब्रिज का सहारा लेना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में अक्सर यह समस्या सामने आ जाती है, लेकिन रेलवे प्रशासन की ओर से इस ओर कोई ठोस समाधान नहीं कराया गया है। मंगलवार को जोरदार बारिश होने के कारण अंडरपास में जलभराव हो गया था।

बुधवार को भी जलभराव के कारण अंडर पास बंद रहा। अंडरपास के बाहर बल्लियां लगाकर बंद कर रखा है। बल्लियों पर एक बैनर लगा रखा है। जिस पर रास्ता बंद होने की जानकारी दी गई है, लेकिन तत्परता से पानी निकलवाने की व्यवस्था नहीं कराई गई। यात्रियों ने रेलवे अधिकारियों से जल्द से जल्द अंडरपास की सफाई और जलनिकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है। इसके साथ ही भविष्य में एेसी स्थिति से बचने के लिए उचित ड्रेनेज सिस्टम स्थापित किया जाए। यात्रियों का कहना है कि रेलवे स्टेशन पर हजारों यात्रियों का प्रतिदिन आवागमन होता है। इस तरह की अव्यवस्थाओं से यात्रियों को काफी दिक्कत हो रही है। जिससे रेलवे के अफसरों की कार्यप्रणालियों पर सवाल उठाता है। रेलवे अफसरों का कहना है कि पानी निकलवाया जा रहा है, समस्या का जल्द समाधान कराया जाएगा।

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