Hapur News: बारिश के कारण शहर के मुख्य मार्गों पर लगा भीषण जाम, घंटों रेंगते रहे वाहन
Hapur News: मंगलवार दोपहर हुई तेज बारिश के बाद शहर में जलभराव के कारण भीषण जाम की स्थिति बनी। अतरपुरा चौपला, तहसील चौराहा और गढ़ रोड जैसे प्रमुख मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लगीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रभावी यातायात प्रबंधन के अभाव में समस्या बनी रहती है।
Hapur News: मंगलवार दोपहर हुई तेज बारिश के बाद शहर के मुख्य मार्गों पर जलभराव होने से भीषण जाम की स्थिति बन गई। अतरपुरा चौपला, तहसील चौराहा और गढ़ रोड समेत कई प्रमुख मार्गों पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। जाम के कारण वाहन घंटों तक रेंगते रहे, जिससे वाहन चालकों, स्कूली बच्चों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम खुलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। बारिश के चलते कई स्थानों पर सड़क पर पानी भर गया, जिससे यातायात प्रभावित हो गया। जाम में स्कूली वाहन, एंबुलेंस और अन्य छोटे-बड़े वाहन भी फंस गए। हालांकि, बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से कुछ राहत मिली।
स्थानीय लोगों की शिकायतें
स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर के प्रमुख चौराहों पर नियमित रूप से ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, लेकिन प्रभावी यातायात प्रबंधन के अभाव में आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है। उनका कहना है कि यदि ट्रैफिक पुलिस समय रहते व्यवस्था संभाले तो इस प्रकार की स्थिति से काफी हद तक बचा जा सकता है।
चौराहों पर तैनाती के बावजूद नहीं मिल रही जाम से राहत
स्थानीय नागरिकों ने बताया कि मुख्य चौराहों पर पुलिस चौकियों और ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी के बावजूद अक्सर जाम लग जाता है। जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। लोगों का कहना है कि जब कोई वरिष्ठ अधिकारी का वाहन निकलना होता है तो जाम कुछ ही मिनटों में खुल जाता है। लेकिन सामान्य दिनों में यातायात व्यवस्था सुचारु रखने पर ध्यान नहीं दिया जाता। उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की मांग की है , ताकि शहरवासियों को बार-बार जाम की समस्या का सामना न करना पड़े।
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