Hapur News: सड़क हादसे में घायल युवक जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा जंग
Hapur News: थाना हापुड़ में मेरठ रोड पर एक खड़ी बाइक में दूसरे बाइक सवारों ने जोरदार टक्कर मारी। इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दी है और आरोपी बाइक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
Hapur News: थाना हापुड़ देहात क्षेत्र में मेरठ रोड पर एक खड़ी बाइक में दूसरी बाइक सवारों ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर में वहां खड़ा एक युवक गंभीर हालत में घायल हो गया। जिसे मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वह कोमा में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी बाइक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना हापुड़ देहात में मूल रूप से ग्राम मयुड़ी बुजुर्ग तहसील मीरगंज थाना शाही जनपद बरेली निवासी सलीम शेख ने मुकदमा दर्ज कराया है।
घटना का विवरण
जिसमें बताया गया कि वह और उसका भाई वसीम अकरम मेरठ रोड स्थित पुलिस लाइन के पास नारियल पानी बेचने का कार्य करते हैं। 29 जुलाई की दोपहर को पीड़ित और उसका भाई काम करके अपने घर बाइक पर सवार होकर लौट रहे थे। रास्ते में भूख लगने पर बालाजी ढाबा पर खाना खाने के लिए जैसे ही बाइक को खड़ा किया तभी पीछे से तेज गति से बाइक सवार व्यक्ति आए और उनकी बाइक में टक्कर मारकर फरार हो गए। हादसे में पीड़ित के भाई वसीम अकरम के सिर में गंभीर चोट आई है। जिसे नगर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से चिकित्सकों ने हालत गंभीर देख मेरठ के एक अस्पताल के लिए रैफर कर दिया। पीड़ित ने बताया कि भाई की हालत काफी गंभीर है और वह कोमा में है। उसके सिर में खून जम गया है। अब तक उधार लेकर इलाज में तीन लाख रुपये खर्च कर चुका है।
पुलिस की कार्रवाई
थाना हापुड़ देहात प्रभारी पारस मलिक ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर अज्ञात बाइक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बाइक और उसके चालक के बारे में जानकारी की जा रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
प्रतिभागियों के प्रश्न
लेखक के बारे मेंMulit Tyagi
मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।
कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।
कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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