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Hapur News: वरिष्ठ नागरिक पैंशनर्स ने ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की मांग उठाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: वरिष्ठ नागरिक पैंशनर्स सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने हापुड़ में लीड बैंक के मैनेजर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पैंशनर्स के लिए विभिन्न समस्याओं और आवश्यक प्रपत्रों की जानकारी मांगी गई। सभी एसबीआई शाखाओं में पंजीकरण की प्रक्रिया में सुधार करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

Hapur News: वरिष्ठ नागरिक पैंशनर्स ने ज्ञापन सौंपकर समस्या के समाधान की मांग उठाई

Hapur News: वरिष्ठ नागरिक पैंशनर्स सेवा संस्थान हापुड़ के पदाधिकारियों ने लीड बैंक के मैनेजर को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग उठाई। ज्ञापन सौंपते हुए जिलाध्यक्ष सुंदर कुमार आर्य समेत अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि भाारतीय स्टेट बैंक पैंशनधारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना सीपीपी के संलग्न प्रपत्र के अनुसार पैंशनर्स के संचालित की गई है। जसकी जानकारी एवं पैंशनर्स को लाभान्वित कराये जाने के लिए एसबीआई की सभी शाखाओं में पंजीकरण के लिए आवश्यक प्रपत्रों की सूचना सहित जानकारी प्रदान की जाएं। जिले में एसबीआई के अतिरिक्त अन्य बैंक शाखाओं में पैंशनर्स के लिए संचालित विशेष कल्याणकारी योजनाओं में पंजीकरण एवं आवश्यक प्रपत्रों की जानकारी प्रदान कराई जानी आवश्यक है।

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ज्ञापन सौंपने में अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे।

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