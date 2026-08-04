Hapur News: बाइक की चपेट में आकर वृद्ध की हुई मौत

Hapur News: बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग नौ पर स्थित एक होटल के पास सड़क पार करते समय एक बाइक की चपेट में आकर वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को आनन फानन में पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। चिकित्सकों ने हालत गंभीर देख मेरठ के एक अस्पताल के लिए रैफर कर दिया। जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर परिजन में कोहराम मच गया। बाबूगढ़ पुलिस के अनुसार, रविवार की देर रात सूचना मिली कि राष्ट्रीय राजमार्ग नौ पर स्थित हाईवे किंग होटल के सामने एक बाइक ने सड़क पार करते समय 61 वर्षीय एक अधेड़ को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में अधेड़ गंभीर रुप से घायल हो गया। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी प्रवीन कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायल को सिखैड़ा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जहां वृद्ध की हालत गंभीर देखकर चिकित्सक ने उन्हें मेरठ मेडिकल कॉलेज के लिए रैफर कर दिया गया। जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।