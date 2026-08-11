Hapur News: शिवालयों पर सुरक्षा के रहे कड़े प्रबंध, एसपी ने परखी व्यवस्था

Hapur News: हापुड़। सावन माह की शिवरात्रि पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य रही। बारिश में भी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मुस्तैद रहे। कांवड़ियों के जलाभिषेक के समय सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया। CCTV और ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई। श्रद्धालुओं की सुगम दर्शन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

Hapur News: हापुड़। सावन माह की शिवरात्रि पर्व के पावन अवसर पर जनपद भर के खिवालयों और कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य नजर आई। बारिश के बावजूद पुलिस अधिकारी और कर्मचारी सुरक्षा ड्यूटी पर मुस्तैद रहे। कांवड़ियों के तड़के 5.50 बजे जलाभिषेक के समय को देखते हुए पुलिस सुबह चार बजे से ही अपने अपने पाइंटों पर तैनात हो गया था। सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील स्थानों और मंदिर परिसरों में सीसीटीवी कैमरों की मदद से संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई। पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने पुलिस टीम के साथ प्रमुख शिवालयों का दावा कर तैनात जवानों को सजगता बरतने और श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन कराने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं देर शाम तक पुलिस की गश्ती टीमों ने कांवड़ मार्गों पर पेट्रोलिंग जारी रखी, जिससे पूरा पर्व शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में सम्पन्न हुआ।

सुरक्षा व्यवस्था कांवड़ियों के जलाभिषेक के समय सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया। इसके साथ ही डाक कांवड़ लेकर आने वाले कांवड़ियों को भी शिवालयों में प्रवेश में दिक्कत न आए इसका पूरा ध्यान रखा गया। शिवालोयं में बैरिकेडिंग कराई गई थी। कांवड़ियों और श्रद्धालुओं की अलग अलग कतार लगी हुई थी। सादे कपड़ों में तैनात पुलिस के जवान संदिग्धों पर निगाह रखे हुए थे। बारिश के बाद भी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात रहे। वहीं श्रद्धालुओं को बारिश भी नहीं रोक सकी। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों की मदद से संदिग्धों पर निगाह रखी गई। महिला पुलिस कर्मी भी शिवालयों पर मुस्तैद रही।

श्रद्धालुओं की उपस्थिति प्राचीन सबली मंदिर में बारिश में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे थे। पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने सबली मंदिर पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं सीओ अनीता चौहान, थाना प्रभारी मनीष चौहान पुलिस टीम के साथ मंदिर पर मौजूद रहे।

अन्य मंदिरों में सुरक्षा प्रबंध वहीं बाबूगढ़ के ग्राम छपकौली स्थित प्राचीन शिव मंदिर में भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए थे। थाना प्रभारी प्रवीन कुमार पुलिस टीम के साथ मौके रहे। श्रद्धालुओं के वाहनों के लिए अलग से पार्किंग बनवाई गई थी ताकि अव्यवस्था न फैले और श्रद्दालुओं को वाहन खड़ा करने में दिक्कत न हो। मंदिर परिसर के बाहर लगे मेले में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने भी शिवालयों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके अलावा चंडी मंदिर, चंडी मंदिर पिलखुवा, प्राचीन दहपा मंदिर, शिवमंदिर कल्याणपुर, नक्का कुआं, प्राचीन भूतेश्वर मंदिर पर भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध थे। इसके साथ ही जनपद की सीमाओं, बैरियों, कांवड़ मार्गों पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी।