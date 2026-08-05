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Hapur News: कांवड़ यात्रा:कक्षा 12वीं तक के स्कूल 7 से 12 अगस्त तक बंद रहेंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: कांवड़ यात्रा के दौरान जिलाधिकारी ने नर्सरी से 12वीं तक स्कूल 7 अगस्त से 12 अगस्त तक बंद करने का आदेश दिया है। ये निर्णय श्रावण शिवरात्रि के पर्व की तैयारी और कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि जिले के मंदिरों में पूजा अर्चना का कार्यक्रम होगा।

Hapur News: कांवड़ यात्रा:कक्षा 12वीं तक के स्कूल 7 से 12 अगस्त तक बंद रहेंगे

Hapur News: कांवड़ यात्रा को देखते हुए जिलाधिकारी ने नर्सरी से लेकर 12वीं तक के स्कूल 7 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक बंद कर दिए हैं। स्कूलों का डीएम ने अवकाश घोषित किया है। श्रावण शिवरात्रि का पर्व 11 अगस्त को मनाया जायेगा। जिले में कांवड़ियों का आगमन प्रारंभ हो गया है। यहां जिले के विभिन्न मंदिरों में जलाभिषेक एवं पूजा अर्चना की जायेगी। सड़क मार्गों पर कांवड़ियों को दी जाने वाली मार्ग सुविधाओं एवं विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं हितों के दृष्टिगत जिले के नर्सरी से लेकर 12वीं तक के समस्त परिषदीय, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड एवं अन्य बोर्ड के संचालित विद्यालय 7 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक बंद रहेंगे।

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डीएम कविता मीना ने बताया कि 7 से 12 अगस्त तक 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। उक्त आदेश का जिले में कड़ाई से पालन कराया जायेगा।

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