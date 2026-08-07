Hapur News: अवकाश के दिन खुल रहे स्कूल में पहुंचे अधिकारी
Hapur News: कांवड़ यात्रा के दौरान 7 से 12 अगस्त तक स्कूलों के बंद रहने के आदेश के बावजूद बहादुरगढ़ क्षेत्र में एक स्कूल खुला रहा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद तहसीलदार ने कार्रवाई की। उन्होंने स्कूल संचालक को निर्देश दिए और मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी।
Hapur News: कांवड़ यात्रा को लेकर सात अगस्त से 12 अगस्त तक बंद किए गए स्कूलों के आदेश के बाद भी बहादुरगढ़ क्षेत्र में एक स्कूल खुले होने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मौके पर तहसीलदार ने पहुंच कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए संचालक को दिशा निर्देश दिए है। बता दे कि कांवड़ यात्रा के मद्देनजर गत दिनों ही शिक्षा विभाग की ओर से सात अगस्त से 12 अगस्त तक स्कूलों के अवकाश घोषित किए गए ताकि शिव भक्तों का कोई परेशानी न हो। इसके आदेश का सभी को सख्ती से पालन करने की बात कहीं गई, लेकिन शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल फोटो वीडियों पर चर्चा शुरू हो गई।
मामले की जानकारी पर तहसीलदार पवन कुमार , बहादुरगढ़ थानाध्यक्ष इंद्रकात मौके पर पहुंचे और स्कूल खुले पर एसडीएम और शिक्षा विभाग को कार्रवाई करने के लिए जानकारी दी गई। इसके अलावा स्कूल संचालक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
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