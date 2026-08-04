Hapur News: सावन के पहले सोमवार को मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़

Hapur News: सावन माह के पहले सोमवार को भक्तों ने भगवान शिव की पूजा की और व्रत धारण किया। मंदिरों में पुलिस व्यवस्था रही। महाशिवरात्रि के जलाभिषेक के लिए भी तैयारी शुरू हुई है। एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए निर्देश दिए।

Hapur News: सावन माह के पहले सोमवार को शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने व्रत धारण कर मंदिरों में जाकर भगवान शिव की पूजा-अर्चना की और अपनी-अपनी कामनाएं की हैं। मंदिरों पर पुलिसबल तैनात रहा। वहीं महाशिवरात्रि पर जलाभिषेक के लिए मंदिरों में तैयारियां आरम्भ कर दी गयी हैं। नगर के मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, कल्याणपुर के कल्याणेश्वर मंदिर व दत्तियाना के लाल मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व पर हजारों शिवभक्त जलाभिषेक करेंगे। जबकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्वयं एसपी ने गंगा नगरी पहुंच कर कमान संभाली। गढ़मुक्तेश्वर में सावन माह के पहले सोमवार को भगवान शिव की पूजा-अर्चना करने लिए शिवभक्त उमड़ पड़े और भक्तों को पूजा-अर्चना करने के लिए लाईन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा।

महाशिवरात्रि की तैयारी सोमवार का महीना भगवान शिव को प्रिय है। यूं तो पूरे सावन मास में भगवान शिव की पूजा-अर्चना करने से शुभाशुभ फलों की प्राप्ति होती हैं, किन्तु सावन माह के प्रत्येक सोमवार को व्रत धारण कर भगवान शिव की पूजा-अर्चना करने से भी भगवान शिव प्रसन्न होते है और भक्तों को मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। सावन माह के पहले सोमवार को भक्तों ने व्रत धारण कर मंदिरों में जाकर धतूरा, बिल्व पत्र, शहद, रौली, दूध, चदंन, धूप, दीप, गंध, पुष्प, जल, कलावा आदि से भगवान शिव की पूजा-अर्चना की। नगर के मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में सुबह चार बजे से ही पूजा-अर्चना करने के लिए शिवभक्तों का आना आरंभ हो गया। वहीं महाशिवरात्रि पर्व पर जलाभिषेक के लिए क्षेत्र के प्रमुख मंदिरों में तैयारियां आरम्भ कर दी गई हैं।

सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी जिनमें नगर के मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, कल्याणपुर के कल्याणेश्वर मंदिर व दत्तियाना के लाल मंदिर में साफ-सफाई कर मंदिरों को सजाया संवारा जा रहा है। उक्त तीनों मंदिरों में महाशिवरात्रि पर्व पर हजारों शिवभक्त धार्मिक तीर्थनगरी ब्रजघाट सहित हरिद्वार, गौमुख, गंगोत्री, ऋषिकेश आदि पवित्र स्थानों से जल लाकर भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करेंगे।

::::::: एसपी ने संभाली सुरक्षा की कमान

कांवड़ यात्रा का निरीक्षण कांवड़ यात्रा के मद्देनजर एसपी कुंवर ज्ञान्जय सिंह ने सोमवार को मेला स्थल स्थित कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड का गहनता से अवलोकन कर कांवड़ मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रमुख चौराहों व संवेदनशील स्थलों पर की जा रही निगरानी का जायजा लिया। कंट्रोल रूम में तैनात अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देश दिए कि सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से यात्रा पर लगातार प्रभावी निगरानी बनाए रखें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि, यातायात अवरोध या आपात स्थिति की जानकारी तत्काल संबंधित अधिकारी व पुलिस बल तक पहुंचाए ताकि बिना देरी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। एसपी ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुचारु यातायात व्यवस्था व कानून-व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को पूरी सतर्कता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया।