Hapur News: दूसरे रूट डायवर्जन की तैयारी में जुटे अधिकारी
Hapur News: सावन के पहले सोमवार के लिए रूट डायवर्जन का पहला चरण खत्म हो गया है। अब पुलिस दूसरे चरण की तैयारी में जुट गई है, जो 10 अगस्त से 12 अगस्त तक चलेगा। महाशिवरात्रि के दौरान कांवड़ियों की निगरानी के लिए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं, ताकि जलाभिषेक में कोई समस्या न आए।
Hapur News: सावन माह के पहले सोमवार को रूट डायवर्जन का पहला चरण खत्म हो गया है। अब दूसरे चरण की तैयारी में पुलिस जुटी है। जो आज दोपहर दो बजे से शुरू होकर 12 अगस्त तक रहेगा। उधर, महाशिरात्रि पर जलाभिषेक करने के लिए हरिद्वार से आ रहे कांवड़ियों की मेरठ, सिंभावली में डिबाई मार्ग पर निगरानी की जा रही है। पुलिस के पहले में कांवड़ियों को पास करवाया जा रहा है। बता दें कि इस बार सावन के चार सोमवार हैं। इसलिए पुलिस ने प्रत्येक सोमवार के लिए अलग अलग समय पर रूट डायवर्जन का प्लान बनाया है। पहला चरण बीत गया।
लेकिन अब 10 अगस्त को दूसरा सोमवार और 11 अगस्त को शिवरात्रि को लेकर होने वाले भारी वाहनों के रूट डायवर्जन की तैयारी कर ली गई है। सीओ राहुल यादव ने बताया कि पहला चरण खत्म होने पर भारी वाहनों को छूट दे दी है। मगर, दूसरे चरण में आज दोपहर दो बजे से 12 अगस्त तक रूट डायवर्जन रहेगा। क्योंकि 10 अगस्त को सावन का दूसरा सोमवार और 11 अगस्त को शिवरात्री है। उसके लिए भी कांवड़ियों के उमड़ने का पूरा अनुमान है। उधर, लंबे रूट वाले कांवड़िये हरिद्वार से जल लेकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए पुलिस उनकी निगरानी के लिए जुटी हुई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।