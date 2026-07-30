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Hapur News: भरभराकर गिरा बारात घर का लेंटर, दो बछड़ों की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: ग्राम असौड़ा में एक पुराने बरात घर का लेंटर गिर जाने से चार पशु मलवे में दब गए। इस दुर्घटना में दो बछड़ों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हुए हैं। घटना की सूचना पर पुलिस और स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पशुओं को बचाने के प्रयास किए।

Hapur News: भरभराकर गिरा बारात घर का लेंटर, दो बछड़ों की मौत

Hapur News: थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के ग्राम असौड़ा में बुधवार की शाम को एक पुराने बरात घर का भवन का लेंटर भरभराकर गिर गया। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। मलवे में चार पशु दब गए। काफी मशक्कत कर उन्हें निकाला गया। हादसे में दो बछड़ों की मौत हो गई, जबकि गोवंश घायल हो गए। जिनका उपचार कराया जा रहा है। जानकारी के अनुसार ग्राम असौड़ा में पुराने इंडियन बैंक के पास बारात घर स्थित है। इस बारात घर में कुछ समय पहले गोशाला बना दी गई थी। लेकिन गोशाला अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर दी गई थी। इस पर आसपास के लोग यहां अपने पशु बांधने लगी। बुधवार को गांव निवासी सोनू के दो बछड़े और और गो वंश वहां बंधे थे। अचानक भवन का भरभराकर लेंटर गिर गया और मलवे में चारों पशु दब गए। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई।

ग्रामीणों की मदद

काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए और पशु स्वामी भी मौके पर पहुंच गए। सूचना मिलते पर थाना हापुड़ देहात पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। जेसीबी मशीन की मदद से मलवे को हटवाया गया। गांव निवासी राहुल त्यागी, कपिल त्यागी समेत अनेक ग्रामीणों ने काफी मशक्कत कर चारों पशुओं को निकला। लेकिन दो बछड़ों की मौत हो गई, जबकि दो गोवंशों को घायल अवस्था में निकाला गया। जिनका उपचार कराया जा रहा है। बताया गया कि यह भवन काफी समय से जर्जर हालत में पड़ा था। गनीमत रही कि हादसे के समय कोई व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था。

पुलिस की प्रतिक्रिया

थाना प्रभारी पारस मलिक ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची थी और घायल गोवंशों को बाहर निकलवाया। जिनका उपचार कराया जा रहा है।

सामान्य प्रश्न

यह दुर्घटना कहाँ हुई?
यह दुर्घटना ग्राम असौड़ा में हुई।
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