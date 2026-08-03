Hapur News: हापुड़ : भाजपा जिला उपाध्यक्ष के कार्यालय से हजारों की चोरी
Hapur News: हापुड़ में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष जय भगवान शर्मा के कार्यालय में चोरों ने 77 हजार रुपये और महत्वपूर्ण कागजात चोरी कर लिए। सोमवार सुबह कार्यालय के कर्मचारी ने अंदर सामान बिखरा पाया। यह कार्यालय में दो साल में चौथी चोरी की घटना है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है।
Hapur News: हापुड़। कोतवाली क्षेत्र में दिल्ली रोड स्थित प्रीत विहार में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष जय भगवान शर्मा (पिंटू) के कार्यालय को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने वहां रखे 77 हजार रुपये, महत्वपूर्ण कागजात आदि चोरी कर लिए। सूचना मिलने पर अनेक भाजपाई मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण के कार्यालय के पास प्रीत विहार में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष जयभगवान शर्मा उर्फ पिंटू प्रधान का महादेव प्रोपर्टीज के नाम से कार्यालय है। सोमवार सुबह जब कर्मचारी कार्यालय पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अंदर रखा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। जांच करने पर पता चला कि चोरों ने दीवार में सेंध कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है。
चोरी की सूचना और पुलिस की कार्रवाई
चोरी की वारदात की सूचना मिलने पर भाजपा के जिला उपाध्यक्ष व अन्य भाजपाई, आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस को वारदात की सूचना दी। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। बताया कि भाजपा नेता के कार्यालय में दो साल के अंदर चोरी की यह चौथी वारदात हुई है। लोगों ने पुलिस से जल्द वारदात का पर्दाफाश कर गश्त बढ़ाने की मांग की है।
सीसीटीवी फुटेज की जांच
थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान ने बताया कि आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। जल्द ही वारदात का पर्दाफाश किया जाएगा।
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