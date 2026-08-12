Hapur News: कार की चपेट में आकर बाइक सवार बच्ची समेत तीन लोग हुए घायल

Hapur News: कोतवाली हापुड़ नगर क्षेत्र में दिल्ली रोड पर मोहल्ला चमरी के पास मंगलवार को एक सड़क हादसा हो गया। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर वन-वे ट्रैफिक व्यवस्था के चलते एक कार और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार एक बच्ची सहित तीन लोग घायल हो गए। आसपास के लोगों की मदद से घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसाहर, पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र निवासी मोहम्मद असलम,महिला मुरसलीन और एक मासूम बच्चे के साथ हापुड़ की तरफ बाइक पर सवार होकर एक मौत में शामिल होने आ रहे थे।

बताया गया कि सावन मास की कांवड़ यात्रा के चलते दिल्ली रोड पर पुलिस ने वन-वे मार्ग किया हुआ था। जैसे ही बाइक सवार मोहल्ला चमरी के बाहर पहुंचा तो सामने से आ रही एक कार से बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसा होते ही बाइक सवार सवार लोग सड़क पर गिरकर घायल कर गए। आससपास के लोगों ने कार को रोकने का प्रयास किया लेकिन आरोपी मौके से फरार हो गया।हादसा होते ही आसपास के काफी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए और घायलों को उपचार के लिए एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि घायलों की हालत खतरे से बाहर है। थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान ने बताया कि मामले की जांच कराई जा रही है। आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपी की तलाश की जा रही है। तहरीर आने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।