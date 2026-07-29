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Hapur News: बांके बिहारी मंडप के पास से युवक की बाइक चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: कोतवाली क्षेत्र में वाहन चोरी की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। मिरापुर गढ़ी निवासी श्रीकांत पाठक की बाइक बांके बिहारी मंडप के पास से चोरी हो गई। पीड़ित ने कोतवाली में अज्ञात चोर के खिलाफ तहरीर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

Hapur News: बांके बिहारी मंडप के पास से युवक की बाइक चोरी

Hapur News: कोतवाली क्षेत्र में वाहन चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मिरापुर गढ़ी निवासी श्रीकांत पाठक की बाइक बांके बिहारी मंडप के सामने गोल्ड लाइन के पास से चोरी हो गई। पीड़ित किसी जरूरी कार्य से वहां पहुंचे थे और बाइक खड़ी कर चले गए। कुछ देर बाद लौटने पर बाइक मौके से गायब मिली। आसपास काफी तलाश करने के बावजूद कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद पीड़ित ने कोतवाली पहुंचकर अज्ञात चोर के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जांच कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

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