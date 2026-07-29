Hapur News: शहर में नहीं रूक रही वाहन चोरी की वारदात
Hapur News: जनपद हापुड़ में वाहन चोरी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पुलिस ने दो अलग-अलग स्थानों से बाइक और स्कूटी चोरी की घटनाओं की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय निवासियों ने थाने में शिकायतें दर्ज कराई हैं। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है।
Hapur News: जनपद में वाहन चोरी करने वाले गिरोह के सदस्य आए दिन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पा रही है। अब जनपद में दो अलग अलग स्थानों से इस गिरोह के सदस्य बाइक और स्कूटी चोरी कर ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
हापुड़ देहात क्षेत्र में बाइक चोरी
थाना हापुड़ देहात क्षेत्र के मोहल्ला कोटला सादात निवासी अहसान ने थाना हापुड़ देहात में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि 23 जुलाई को उसने अपनी बाइक को घर के बाहर खड़ी की थी। सुबह के समय जब उसने बाइक को गायब देखा ताे सोचा कि हो सकता है कि उसका भाई बाइक को लेकर गया है। जब उसका भाई घर आया और बाइक के बारे में जानकारी की तो पता लगा कि बाइक चोरी हो गई है। थाना हापुड़ देहात प्रभारी पारस मलिक ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
अर्जुन नगर में स्कूटी चोरी
वहीं, हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अर्जुन नगर निवासी अरुन वर्मा ने मुकदमा दर्ज कराया है कि 17 जुलाई को वह अपने दोस्त राधापुरी निवासी हेमचंद सर्राफ के घर पर उनसे मिलने स्कूटी पर सवार होकर आया था। स्कूटी उन्होंने घर के बाहर खड़ी कर दी थी। थोड़ी देर बाद जब वह स्कूटी पर पहुंचे तो चह चोरी हो चुकी थी। थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर स्कूटी बरामद कर ली जाएगी।
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सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंMulit Tyagi
मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।
कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।
कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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