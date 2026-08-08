Hapur News: गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु पार, खादर के जंगल जलमग्न
Hapur News: पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश का गंगा के जलस्तर पर प्रभाव देखने को मिला है। ब्रजघाट में जलस्तर चेतावनी बिंदु को पार कर गया है, जिससे खादर क्षेत्र के गांवों और संपर्क मार्गों पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने बाढ़ राहत शिविरों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।
Hapur News: पहाड़ों और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर गंगा के जलस्तर पर साफ दिखाई देने लगा है। शनिवार को ब्रजघाट में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु को पार कर गया, जिसके बाद खादर क्षेत्र के जंगलों, खेतों और संपर्क मार्गों पर पानी फैलने लगा है। प्रशासन ने बाढ़ चौकियों और राहत शिविरों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं, जबकि रविवार को जलस्तर में और वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। शुक्रवार शाम बिजनौर बैराज से करीब डेढ़ लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसका प्रभाव शनिवार सुबह ब्रजघाट क्षेत्र में देखने को मिला। गंगा का जलस्तर बढ़कर 198.65 मीटर तक पहुंच गया।
जलस्तर बढ़ने से खादर क्षेत्र के गांव कुदैनी, शाकरपुर, अब्दुलापुर, रामपुर न्यामतपुर, भगवंतपुर सहित कई तटीय गांवों के किसानों की चिंता बढ़ गई है। गांवों को जोड़ने वाले संपर्क मार्गों और जंगलों में एक से दो फुट तक पानी भर गया है, जिससे आवागमन प्रभावित होने लगा है।ब्रजघाट में चल रहे कांवड़ मेले के बीच भी गंगा का बढ़ता जलस्तर प्रशासन के लिए चुनौती बना हुआ है। मुख्य स्नानघाट की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया है। कई स्थानों पर बने चेंजिंग रूम में पानी भरने लगा है, जबकि कच्चे घाटों पर भी जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए गोताखोरों तथा सुरक्षा कर्मियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।एसडीएम श्रीराम सिंह यादव ने बताया कि गंगा का जलस्तर लगातार निगरानी में है। बाढ़ राहत शिविरों और संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल गंगा काजलस्तर रेड अलर्ट स्तर से काफी नीचे है, इसलिए बाढ़ जैसी स्थिति नहीं है। इसके बावजूद प्रशासन तटीय गांवों में लगातार निरीक्षण कर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है।
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