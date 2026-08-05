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Hapur News: मलकपुर में पांच लोगों को कुत्ते ने काटा, पहुंचे अस्पताल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: हापुड़ जिले में कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। मंगलवार को गांव मलकपुर में कुत्तों ने एक महिला समेत पांच लोगों को काटकर जख्मी कर दिया। सभी को रैबीज के इंजेक्शन दिए गए हैं। अस्पताल में रोजाना 200 से अधिक रैबीज इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं।

Hapur News: मलकपुर में पांच लोगों को कुत्ते ने काटा, पहुंचे अस्पताल

Hapur News: जिले में कुत्ते खूंखार हो गए हैं। यहां गांव मलकपुर में मंगलवार को एक महिला समेत पांच लोगों को कुत्तों ने काटकर जख्मी कर दिया। सभी जख्मी लोग सीएचसी हापुड़ में पहुंचे और उन्हें चिकित्सकों ने रैबीज के इंजेक्शन लगाए। कुत्तों का आतंक दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। कुत्तों ने लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल कर दिया है। मंगलवार को एक कुत्ते ने गांव मलकपुर में पांच लोगों को काटकर घायल किया। इनमें एक महिला भी शामिल रही। सभी कुत्तों से जख्मी लोग सीएचसी हापुड़ में उपचार के लिए पहुंचे। चिकित्सकों ने मरीजों को रैबीज के इंजेक्शन लगाए और आगे की डेट दी गई। कुत्तों से जख्मी रोज अस्पताल लोग पहुंच रहे हैं। अधीक्षक डॉ.कपिल गौतम ने बताया कि रैबीज के इंजेक्शन लगाने के लिए अस्पताल में अलग वार्ड बनाया गया है। रैबीज की वैक्सीन की कमी नहीं है। सभी कुत्ते काटेलोगों को रोज वैक्सीन लगाई जा रही है。

रैबीज इंजेक्शन की संख्या

-जिलेभर में रोज 200 से अधिक रैबीज इंजेक्शन लग रहे

सीएमओ का कथन

हापुड़। जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में रैबीज के इंजेक्शन लगाये जाते हैं। रैबीज की वैक्सीन अस्पतालों में उपलब्ध है। रोजाना औसतन 200 से अधिक रैबीज इंजेक्शन लग रहे हैं।

अस्पतालों की व्यवस्था

-सीएमओ का कथन

सरकारी अस्पतालों में रोज रैबीज के इंजेक्शन लगाये जा रहे हैं। अस्पतालों में अलग वार्ड बने हुए हैं। अस्पतालों में मरीजों को कोई परेशानी नहीं हो सके, इसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है।

-डॉ.किशोर कुमार आहुजा, सीएमओ हापुड़

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस घटना में कितने लोग जख्मी हुए?
इस घटना में पांच लोग जख्मी हुए, जिनमें एक महिला भी शामिल है।
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