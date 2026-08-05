Hapur News: मलकपुर में पांच लोगों को कुत्ते ने काटा, पहुंचे अस्पताल

Hapur News: जिले में कुत्ते खूंखार हो गए हैं। यहां गांव मलकपुर में मंगलवार को एक महिला समेत पांच लोगों को कुत्तों ने काटकर जख्मी कर दिया। सभी जख्मी लोग सीएचसी हापुड़ में पहुंचे और उन्हें चिकित्सकों ने रैबीज के इंजेक्शन लगाए। कुत्तों का आतंक दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। कुत्तों ने लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल कर दिया है। मंगलवार को एक कुत्ते ने गांव मलकपुर में पांच लोगों को काटकर घायल किया। इनमें एक महिला भी शामिल रही। सभी कुत्तों से जख्मी लोग सीएचसी हापुड़ में उपचार के लिए पहुंचे। चिकित्सकों ने मरीजों को रैबीज के इंजेक्शन लगाए और आगे की डेट दी गई। कुत्तों से जख्मी रोज अस्पताल लोग पहुंच रहे हैं। अधीक्षक डॉ.कपिल गौतम ने बताया कि रैबीज के इंजेक्शन लगाने के लिए अस्पताल में अलग वार्ड बनाया गया है। रैबीज की वैक्सीन की कमी नहीं है। सभी कुत्ते काटेलोगों को रोज वैक्सीन लगाई जा रही है。