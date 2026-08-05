Hapur News: मलकपुर में पांच लोगों को कुत्ते ने काटा, पहुंचे अस्पताल
Hapur News: हापुड़ जिले में कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। मंगलवार को गांव मलकपुर में कुत्तों ने एक महिला समेत पांच लोगों को काटकर जख्मी कर दिया। सभी को रैबीज के इंजेक्शन दिए गए हैं। अस्पताल में रोजाना 200 से अधिक रैबीज इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं।
Hapur News: जिले में कुत्ते खूंखार हो गए हैं। यहां गांव मलकपुर में मंगलवार को एक महिला समेत पांच लोगों को कुत्तों ने काटकर जख्मी कर दिया। सभी जख्मी लोग सीएचसी हापुड़ में पहुंचे और उन्हें चिकित्सकों ने रैबीज के इंजेक्शन लगाए। कुत्तों का आतंक दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। कुत्तों ने लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल कर दिया है। मंगलवार को एक कुत्ते ने गांव मलकपुर में पांच लोगों को काटकर घायल किया। इनमें एक महिला भी शामिल रही। सभी कुत्तों से जख्मी लोग सीएचसी हापुड़ में उपचार के लिए पहुंचे। चिकित्सकों ने मरीजों को रैबीज के इंजेक्शन लगाए और आगे की डेट दी गई। कुत्तों से जख्मी रोज अस्पताल लोग पहुंच रहे हैं। अधीक्षक डॉ.कपिल गौतम ने बताया कि रैबीज के इंजेक्शन लगाने के लिए अस्पताल में अलग वार्ड बनाया गया है। रैबीज की वैक्सीन की कमी नहीं है। सभी कुत्ते काटेलोगों को रोज वैक्सीन लगाई जा रही है。
रैबीज इंजेक्शन की संख्या
-जिलेभर में रोज 200 से अधिक रैबीज इंजेक्शन लग रहे
सीएमओ का कथन
हापुड़। जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में रैबीज के इंजेक्शन लगाये जाते हैं। रैबीज की वैक्सीन अस्पतालों में उपलब्ध है। रोजाना औसतन 200 से अधिक रैबीज इंजेक्शन लग रहे हैं।
अस्पतालों की व्यवस्था
-सीएमओ का कथन
सरकारी अस्पतालों में रोज रैबीज के इंजेक्शन लगाये जा रहे हैं। अस्पतालों में अलग वार्ड बने हुए हैं। अस्पतालों में मरीजों को कोई परेशानी नहीं हो सके, इसका पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है।
-डॉ.किशोर कुमार आहुजा, सीएमओ हापुड़
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।