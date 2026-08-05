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Hapur News: सलाई के पास नहर में डूबा युवक, मची अफरा तफरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: थाना हापुड़ देहात क्षेत्र में सलाई गांव के पास एक युवक नहर में गिर गया। पुलिस और गोताखोरों ने युवक की तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चला। परिजनों में कोहराम है, जबकि स्थानीय ग्रामीण मदद के लिए पहुंच गए। युवक की तलाश बुधवार सुबह फिर से शुरू होगी।

Hapur News: सलाई के पास नहर में डूबा युवक, मची अफरा तफरी

Hapur News: थाना हापुड़ देहात क्षेत्र में सलाई गांव के पास से जा रही नहर में एक युवक गिर गया। इसकी जानकारी मिलने पर मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस, परिजन और काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। स्थानीय गोताखोरों के साथ साथ पीएसी के गोताखोरों ने देर शाम तक युवक की तलाश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं लगा। हर कोई युवक की कुशलता के लिए दुआं कर रहा है। पुलिस के अनुसार बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम अयादनगर दक्षिणी निवासी तेजपाल का 22 वर्षीय पुत्र मुन्नू मंगलवार को सलाई बस अड्डे पर खड़ा था। तभी हापुड़ की ओर से उसके ही गांव का अाकाश बाइक पर सवार होकर आया। दोनों बाइक पर सवार होकर गांव के लिए चल गए। बताया गया कि जैसे ही वह नहर के पास पहुंचे तो मुन्नू ने बाइक को रुकवा लिया। जिसके बाद वह नहर के पास पहुंचा और डूब गया। नहर में पानी अधिक होने से युवक डूब गया। इसे देख आकाश घबरा गया। उसने युवक के परिजन और ग्रामीणों को सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही हापुड़ देहात थाना प्रभारी पारस मलिक पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। स्थानीय गोताखोरों ने पानी में डूबे मुन्ने की काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं लग सका। जिसके बाद पुलिस ने ब्रजघाट से पीएसी के गोताखोरों की टीम को मौके पर बुलवाया। पीएसी के जवानों ने युवक की काफी तलाश की लेकिन देर शाम तक उसका कुछ पता नहीं चल सका। ग्राम सलाई समेत आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए थे। सभी यहीं प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह वह सही सलामत मिल जाए。

परिजन में मचा कोहराम

मुन्नू के नहर में डूबने की सूचना मिलने पर परिजन में कोहराम मच गया। बताया गया कि मुन्नू चार भाईयों में सबसे छोटा है। उसके तीन बड़े भाई संजय, दीपक और सोनू हैं। दो बड़े भाई यूपी पुलिस में कांस्टेबल और इस समय संभल में तैनात हैं। जबकि एक बहन सोनम है जिसकी शादी हो चुकी है। वह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ था। परिजन इसी आस में है कि किसी तरह वह सकुशल मिल जाए।

आसपास के ग्रामीण मदद के लिए पहुंचे

युवक के नहर में डूबने की सूचना मिलने पर आसपास के काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए थे। सभी इसी प्रयास में थे कि जल्द से जल्द युवक का पता लग सके। हर कोई उसकी कुशलता की दुआं कर रहा था।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मुन्नू के बारे में क्या जानकारी है?
मुन्नू 22 वर्षीय युवक है जो तेजपाल का पुत्र है और चार भाईयों में सबसे छोटा है।
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