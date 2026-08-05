Hapur News: सलाई के पास नहर में डूबा युवक, मची अफरा तफरी

Hapur News: थाना हापुड़ देहात क्षेत्र में सलाई गांव के पास से जा रही नहर में एक युवक गिर गया। इसकी जानकारी मिलने पर मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर पुलिस, परिजन और काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। स्थानीय गोताखोरों के साथ साथ पीएसी के गोताखोरों ने देर शाम तक युवक की तलाश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं लगा। हर कोई युवक की कुशलता के लिए दुआं कर रहा है। पुलिस के अनुसार बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम अयादनगर दक्षिणी निवासी तेजपाल का 22 वर्षीय पुत्र मुन्नू मंगलवार को सलाई बस अड्डे पर खड़ा था। तभी हापुड़ की ओर से उसके ही गांव का अाकाश बाइक पर सवार होकर आया। दोनों बाइक पर सवार होकर गांव के लिए चल गए। बताया गया कि जैसे ही वह नहर के पास पहुंचे तो मुन्नू ने बाइक को रुकवा लिया। जिसके बाद वह नहर के पास पहुंचा और डूब गया। नहर में पानी अधिक होने से युवक डूब गया। इसे देख आकाश घबरा गया। उसने युवक के परिजन और ग्रामीणों को सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। सूचना मिलते ही हापुड़ देहात थाना प्रभारी पारस मलिक पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। स्थानीय गोताखोरों ने पानी में डूबे मुन्ने की काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं लग सका। जिसके बाद पुलिस ने ब्रजघाट से पीएसी के गोताखोरों की टीम को मौके पर बुलवाया। पीएसी के जवानों ने युवक की काफी तलाश की लेकिन देर शाम तक उसका कुछ पता नहीं चल सका। ग्राम सलाई समेत आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए थे। सभी यहीं प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह वह सही सलामत मिल जाए。