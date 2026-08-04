Hapur News: तीन दशक पुराने जलनिकासी संकट के समाधान की दिशा में बड़ी सफलता
Hapur News: रेलवे स्टेशन के समीप पिछले तीन दशकों से जलनिकासी की गंभीर समस्या का समाधान हुआ है। रेलवे द्वारा नाला निर्माण के लिए भूमि लीज पर देने की स्वीकृति से नगर पालिका परिषद पिलखुवा अब नाला निर्माण की प्रक्रिया शुरू करेगी, जिससे 30 हजार लोगों को जलभराव से राहत मिलेगी।
Hapur News: रेलवे स्टेशन के समीप स्थित घनी आबादी वाले क्षेत्र में पिछले लगभग तीन दशकों से बनी जलनिकासी की गंभीर समस्या के समाधान की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। रेलवे द्वारा नाला निर्माण के लिए अपनी भूमि लीज पर उपलब्ध कराने की स्वीकृति दिए जाने के बाद नगर पालिका परिषद पिलखुवा अब नाला निर्माण की प्रक्रिया शुरू करेगी। इससे करीब 30 हजार लोगों को जलभराव की समस्या से स्थायी राहत मिलने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों के अनुसार वर्षों पहले रेलवे ने अपनी भूमि से गुजरने वाले पुराने नाले को बंद कर दिया था। इसके बाद छिद्दापुरी, भेलपुरी, नवरंगपुरी, पाबला रोड, रामपुरा, मंडी क्षेत्र, आसरा कॉलोनी समेत आसपास के कई मोहल्लों में बरसात के दौरान जलभराव की समस्या लगातार बनी रही। रामानुज दयाल सरस्वती शिशु मंदिर और डीएवी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों, अभिभावकों तथा राहगीरों को भी हर वर्ष भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था。
स्थायी समाधान के प्रयास
इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए क्षेत्रवासी वर्षों से प्रयासरत थे। नगर पालिका परिषद ने भी रेलवे प्रशासन से लगातार पत्राचार किया। इसी क्रम में पालिकाध्यक्ष विभु बंसल ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर समस्या को प्रमुखता से उठाया। इसके बाद रेलवे प्रशासन को औपचारिक प्रस्ताव भेजा गया, जिस पर स्वीकृति मिलने के बाद अब परियोजना का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
जलनिकासी व्यवस्था में सुधार
पालिकाध्यक्ष विभु बंसल ने कहा कि यह केवल नाला निर्माण नहीं, बल्कि हजारों नागरिकों के वर्षों पुराने दर्द का समाधान है। उन्होंने बताया कि नगर पालिका शीघ्र ही निर्माण संबंधी सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर कार्य शुरू कराएगी। परियोजना पूरी होने पर रेलवे स्टेशन के आसपास की जलनिकाशी व्यवस्था सुदृढ़ होगी और नागरिकों, व्यापारियों तथा विद्यालयों को बरसात के समय होने वाली कठिनाइयों से स्थायी राहत मिलेगी।
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