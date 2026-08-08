Hapur News: प्याज के कट्टे में मिला अजगर का बच्चा, मची अफरा तफरी
Hapur News: बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में एक सब्जी की दुकान पर प्याज के कट्टे में अजगर का बच्चा मिला। दुकानदार विजय कुमार प्याज का कट्टा खोलते ही हैरान रह गए। आसपास के लोगों ने उसे एक कट्टे में रखकर नहर किनारे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि इस घटना की जानकारी लेने के बाद अजगर को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया।
Hapur News: बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में बाबूगढ़ चौराहा पर एक सब्जी की दुकान पर रखे प्याज के कट्टे को जैसे ही उसे खोला तो दुकानदार हक्का बक्का रह गया। कट्टे में अजगर का बच्चा निकला। इसकी जानकारी मिलते ही आसपास के लोग एकत्र हो गए। लोगों ने हिम्मत कर एक कट्टे में अजगर के बच्चे को रखकर नहर किनारे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। जानकारी के अनुसार बछलौता रोड निवासी विजय कुमार बाबूगढ़ छावनी में सब्जी की दुकान करते हैं। शनिवार की सुबह को उन्हें प्याज का कट्टा खोला तो उसमें अजगर का बच्चा मिला। इसे देखते ही वह घबरा गए। समझ ही नहीं पाए कि आखिर यह कहां से आ गया।
आसपास के क्षेत्र में यह सूचना आग की तरह फैल गई। आनन फानन में आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंच गए। प्याज से भरे कट्टे से लोगों ने दूरी बना ली। सभी कट्टे में अजगर के बच्चे के आने को लेकर आपस में चर्चा करने लगे।कुछ लोगों ने साहस का परिचय देते हुए अजगर के बच्चे को एक कट्टे में रखकर पास में जा रही नहर के पास ले गए और वहां सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। बताया गया कि प्याज के कट्टे में यह किसी तरह आ गया था। अजगर को नहर पर छोड़ने के बाद लोगों ने राहत की सास ली। थाना प्रभारी बाबूगढ़ प्रवीन कुमार ने बताया कि इस मामले की जानकारी मिलने पर पता कराया गया। बताया गया कि लोगों ने अजगर के बच्चे को नगर के पास सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया है।
लेखक के बारे मेंMulit Tyagi
मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।
कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।
कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
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