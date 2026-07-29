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Hapur News: कांवड़ मार्ग की शराब की दुकानों को तिरपाल से ढ़का

By Mulit Tyagi
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: श्रावण के महीने की शिवरात्रि और कांवड़ यात्रा की तैयारियों में प्रशासन सक्रिय है। कांवड़ मार्ग पर शराब की दुकानों को तिरपाल से ढका जा रहा है और इनका निरीक्षण भी किया जा रहा है। जनपद में कांवड़ियों की संख्या बढ़ने जा रही है, जिससे प्रशासन सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटा है।

Hapur News: कांवड़ मार्ग की शराब की दुकानों को तिरपाल से ढ़का

Hapur News: श्रावण मास की शिवरात्रि और कांवड यात्रा को लेकर अफसर बड़े स्तर पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। जिले भर में प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और सक्रिय हो गया है। शहर के प्रमुख स्थानों के साथ साथ कांवड़ मार्गों पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। इसी क्रम में कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली देशी, विदेशी और बीयर की दुकानों को तिरपाल व टेंट लगाकर ढका गया है। इन दुकानों का आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा समय समय पर निरीक्षण भी किया जा रहा है। जनपद में दूरदाज से गंगा का पावन जल लेकर कांविड़यों का धीरे धीरे लौटना शुरू हो रहा है।

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आगामी दिनों में कांविड़यों की संख्या काफी बढ़ जाएगी। मेरठ बुलंदशहर हाइवे, दिल्ली लखनऊ हाइवे समेत अन्य मार्गों पर लाखों कांवड़िए गुजरते हैं। इन कांवड़ मार्ग पर करीब 30 दुकान देशी, अंग्रेजी शराब और बीयर की हैं। सुरक्षा की दृष्टिसे शासन के निर्देश अनुसार इन दुकानों को तिरपाल से ढकवाया गया है। तिरपाल की साइड से अंदर जाकर ही शराब की बिक्री हो रही है। नगर और देहात की शराब की दुकानों का आबकारी विभाग के अफसर समय समय पर निगरानी कर रही है। आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शासन के निर्देशानुसार ही दुकानों को तिरपाल से ढकवाया गया है। कांवड़ यात्रा सकुशल सम्पन्न कराने के लिए दुकानों को ढकवा दिया गया है।

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Mulit Tyagi

लेखक के बारे में

Mulit Tyagi

मुलित त्यागी पिछले 23 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान हापुड़ में ब्यूरो इंचार्ज पर काम कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव
मुलित त्यागी भारतीय मीडिया जगत का प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 23 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान में (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) हापुड़ ब्यूरो में इंचार्ज हैं। 2007 में गढ़मुक्तेश्वर में भूख से मौत प्रकरण में 44 दिनों तक विशेष खबरें की जिससे जरिए उन्हें पत्रकारिता में मजबूत पहचान मिली। भूख से गरीब की मौत, लखीमपुर में बाढ़ का दंश, बदायूं में दो बहनों की लाश पेड़ पर लटकाना, हापुड़ में अरबों रुपये कीमत की सेना की भूमि पर अवैध कब्जे पर बड़ी कार्रवाई जैसी खबरों का मुलित ने ब्रेक किया है।

कॅरियर का सफर
मुलित त्यागी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2002 में दैनिक जागरण समाचार पत्र से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2003 में अमर उजाला के साथ जुड़े। अमर उजाला में जूनियर सब एडिटर रहते गढ़मुक्तेश्वर तहसील इंचार्ज बनें। 2012 तक वहीं पर लगातार काम किया। एक जनवरी 2013 को हिन्दुस्तान बरेली में ज्वाइन किया और फिर लखीमपुर जिले में ब्यूरो इंचार्ज बनें। 24 फरवरी 2014 को बदायूं जिले में जिम्मेदारी दी गई। अक्तूबर 2014 से हापुड़ ब्यूरो की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
बीएससी बायोलॉजी के साथ-साथ बीए और राजनीति विज्ञान में एमए उत्तीर्ण।

कार्य और लक्ष्य
कई मामलों में उन्होंने अनेक एक्सक्लूसिव स्टोरी ब्रेक की हैं। मुलित का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता के साथ सटीक सूचना देने पर केंद्रित है। इसी को केंद्रित करते हुए उनका लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।

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