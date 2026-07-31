Hapur News: आवास विकास कालोनी की बिजली ठप, बिलबिलाए उपभोक्ता

Hapur News: इन दिनों भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है, लेकिन बिजली व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही। मेरठ रोड स्थित आवास विकास कालोनी में गुरूवार की सुबह फाल्ट हो गया। इससे करीब 10 हजार घरों की बिजली ठप हो गई। दोपहर तक बिजली बहाल न होने पर उपभोक्ता बिलबिला गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं होता है तो पुन: अधिक्षण अभियंता कार्यालय का घेराव किया जाएगा। नगर के मेरठ रोड स्थित आवास विकास कालोनी में काफी समय से बिजली व्यवस्था बदहाल है। कभी ओवरलोड ट्रांसफार्मरों की लीड खराब हो रही है तो कभी जम्फर उड़ने के कारण बिजली बाधित हो रही है।

भीषण गर्मी में बिजली सप्लाई बाधित होने से उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार की रात भी लाइनों में फाल्ट होने से बिजली सप्लाई ठप रही। इसके बाद गुरूवार को दोबारा फाल्ट हो गया, जिससे आवास विकास कालोनी समेत आसपास स्थित कालोनियों की बिजली बाधित हो गई।दोपहर तक बिजली बहाल न होने पर उपभोक्ताओं ने बिजली घर के फोन घनघनाने शुरू किए, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। हालांकि दोपहर करीब ढाई बजे सप्लाई बहाल हो गई, लेकिन दोपहर को बिजली बंद होने से उपभोक्ता बिलबिला गए। उनका आरोप है कि अगर सप्लाई सामान्य नहीं होती है तो अधिक्षण अभियंता कार्यालय का घेराव किया जाएगा। अधिक्षण अभियंता सुभाष चंद ने बताया कि फाल्ट होने के कारण बिजली बाधित हो रही है, जिसे दुरूस्त कराकर सप्लाई को बहाल कर दिया गया था।