Hapur News: चार घंटे बिजली आपूर्ति रही बाधित
Hapur News: बुधवार को शहर में 33 केवी लाइन को नए ब्रेकर से जोड़ने के कारण हजारों उपभोक्ताओं को 4 घंटे बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। बिजली बंद होने से घरेलू और व्यापारिक दोनों प्रतिष्ठानों पर असर पड़ा। गर्मी और उमस के कारण लोगों को अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऊर्जा निगम ने तकनीकी जरूरी कार्यों के लिए बिजली बंद करने की जानकारी दी।
Hapur News: शहर में 33 केवी लाइन को नए ब्रेकर से जोड़ने के कार्य के चलते बुधवार को हजारों उपभोक्ताओं को करीब चार घंटे बिजली कटौती से परेशानी का सामना करना पड़ा। आपूर्ति चालू होने के बाद उपभोक्ताओं ने राहत कि सास ली। बिजली आपूर्ति बंद होने से शहर के विभिन्न इलाकों में घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ व्यापारिक प्रतिष्ठानों का काम भी प्रभावित रहा। दोपहर के समय बिजली नहीं रहने से लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर इनवर्टर भी जवाब देने लगे, जिससे लोगों को अतिरिक्त परेशानी उठानी पड़ी।ऊर्जा निगम अधिशासी अभियंता सचिन द्विवेदी ने बताया कि 33 केवी लाइन को नए ब्रेकर से जोड़ने का कार्य तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण था।
इस दौरान सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए बिजली आपूर्ति बंद रखी गई। कार्य पूरा होने के बाद सभी फीडरों की जांच कर चरणबद्ध तरीके से आपूर्ति बहाल कर दी गई।
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