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Hapur News: चार घंटे बिजली आपूर्ति रही बाधित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: बुधवार को 33 केवी लाइन को नए ब्रेकर से जोड़ने के कार्य के कारण हजारों उपभोक्ताओं को चार घंटे तक बिजली नहीं मिली। इससे शहर के घरेलू और व्यापारिक प्रतिष्ठानों का काम प्रभावित हुआ। गर्मी और उमस के कारण लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऊर्जा निगम ने तकनीकी मापदंडों के तहत बिजली कटौती की जानकारी दी।

Hapur News: चार घंटे बिजली आपूर्ति रही बाधित

Hapur News: शहर में 33 केवी लाइन को नए ब्रेकर से जोड़ने के कार्य के चलते बुधवार को हजारों उपभोक्ताओं को करीब चार घंटे बिजली कटौती से परेशानी का सामना करना पड़ा। आपूर्ति चालू होने के बाद उपभोक्ताओं ने राहत कि सास ली। बिजली आपूर्ति बंद होने से शहर के विभिन्न इलाकों में घरेलू उपभोक्ताओं के साथ-साथ व्यापारिक प्रतिष्ठानों का काम भी प्रभावित रहा। दोपहर के समय बिजली नहीं रहने से लोगों को गर्मी और उमस का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर इनवर्टर भी जवाब देने लगे, जिससे लोगों को अतिरिक्त परेशानी उठानी पड़ी।ऊर्जा निगम अधिशासी अभियंता सचिन द्विवेदी ने बताया कि 33 केवी लाइन को नए ब्रेकर से जोड़ने का कार्य तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण था।

इस दौरान सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए बिजली आपूर्ति बंद रखी गई। कार्य पूरा होने के बाद सभी फीडरों की जांच कर चरणबद्ध तरीके से आपूर्ति बहाल कर दी गई।

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