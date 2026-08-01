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Hapur News: कोतवाली से चंद कदम दूर 20 हजार की चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: कोतवाली से कुछ ही दूरी पर स्थित सद्दीकपुरा मोहल्ले में शुक्रवार को चोरों ने एक घर से करीब 20 हजार रुपये की चोरी कर ली।

Hapur News: कोतवाली से चंद कदम दूर 20 हजार की चोरी

Hapur News: कोतवाली से कुछ ही दूरी पर स्थित सद्दीकपुरा मोहल्ले में शुक्रवार को चोरों ने एक घर से करीब 20 हजार रुपये की चोरी कर ली। घटना के बाद क्षेत्रवासियों में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी है। लोगों का कहना है कि सद्दीकपुरा में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही है। उनका आरोप है कि कोतवाली के नजदीक वारदात होना पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। क्षेत्रवासियों ने कहा कि चोरी की बढ़ती घटनाओं से लोगों में भय का माहौल है और पुलिस अधिकारियों से शिकायत करने पर भी संतोषजनक जवाब नहीं मिलता।

स्थानीय लोगों ने पुलिस से चोरी की घटनाओं का शीघ्र खुलासा करने, गश्त बढ़ाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले कि जांच की जाएगी।

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