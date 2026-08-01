Hapur News: कोतवाली से चंद कदम दूर 20 हजार की चोरी
Hapur News: कोतवाली से कुछ ही दूरी पर स्थित सद्दीकपुरा मोहल्ले में शुक्रवार को चोरों ने एक घर से करीब 20 हजार रुपये की चोरी कर ली।
Hapur News: कोतवाली से कुछ ही दूरी पर स्थित सद्दीकपुरा मोहल्ले में शुक्रवार को चोरों ने एक घर से करीब 20 हजार रुपये की चोरी कर ली। घटना के बाद क्षेत्रवासियों में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी है। लोगों का कहना है कि सद्दीकपुरा में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही है। उनका आरोप है कि कोतवाली के नजदीक वारदात होना पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। क्षेत्रवासियों ने कहा कि चोरी की बढ़ती घटनाओं से लोगों में भय का माहौल है और पुलिस अधिकारियों से शिकायत करने पर भी संतोषजनक जवाब नहीं मिलता।
स्थानीय लोगों ने पुलिस से चोरी की घटनाओं का शीघ्र खुलासा करने, गश्त बढ़ाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले कि जांच की जाएगी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।