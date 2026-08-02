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Hapur News: मारपीट के मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: पिलखुवा के गांव कांवी में युवक नितीन के साथ मारपीट की घटना में पुलिस ने मुख्य आरोपी उदयवीर को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई और उसे न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस ने क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई।

Hapur News: मारपीट के मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार

Hapur News: पिलखुवा। कोतवाली क्षेत्र के गांव कांवी में युवक के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार गांव कांवी निवासी नितीन के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद दर्ज मुकदमे में नामजद आरोपी उदयवीर पुत्र धूम सिंह निवासी गांव कांवी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद आरोपी के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी कर उसे न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई का अभियान लगातार जारी है।

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