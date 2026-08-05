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Hapur News: 2.3 किलो गांजे के साथ दिल्ली का नशा तस्कर गिरफ्तार, पिपलेड़ा ईदगाह के पास धौलाना पुलिस की कार्रवाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: हापुड़ जनपद में अवैध गांजे की तस्करी के खिलाफ अभियान में पुलिस ने 2.3 किलो गांजा के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी मोहम्मद फरदीन (24 वर्ष) पुरानी दिल्ली का निवासी है। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी प्रक्रिया शुरू की है।

Hapur News: 2.3 किलो गांजे के साथ दिल्ली का नशा तस्कर गिरफ्तार, पिपलेड़ा ईदगाह के पास धौलाना पुलिस की कार्रवाई

Hapur News: हापुड़ जनपद में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत धौलाना थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सघन चेकिंग के दौरान 2 किलो 300 ग्राम (2.3 किलो) अवैध गांजे के साथ दिल्ली निवासी एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है।​

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धौलाना थाना पुलिस की कार्रवाई

थाना प्रभारी निरीक्षक अवनीश शर्मा के अनुसार, पुलिस टीम क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की सघन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पिपलेड़ा ईदगाह के पास एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया। रोककर जब उसकी तलाशी ली गई, तो उसके कब्जे से 2 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसके बाद उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

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आरोपी की पहचान

गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद फरदीन (24 वर्ष) के रूप में हुई है। वह पुरानी दिल्ली के थाना वेलकम क्षेत्र अंतर्गत पीली मिट्टी, जनता कॉलोनी का निवासी है।

कानूनी प्रक्रिया और पूछताछ

थाना प्रभारी अवनीश शर्मा ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध थाना धौलाना में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस फिलहाल आरोपी से मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त के संबंध में पूछताछ कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि गांजा कहां से लाया गया था और इसकी डिलीवरी कहां दी जानी थी। पुलिस ने दोहराया कि जिले में नशा तस्करों के खिलाफ सख्त अभियान आगे भी जारी रहेगा।

प्रश्न और उत्तर

हापुड़ में गिरफ्तार हुए नशा तस्कर का नाम क्या है?
गिरफ्तार आरोपी का नाम मोहम्मद फरदीन है।
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