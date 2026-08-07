Hapur News: छह दिन से लापता कांवड़िया को पुलिस ने परिजन से मिलवाया
Hapur News: थाना हापुड़ देहात क्षेत्र में ततारपुर के पास पिछले छह दिनों से भटक रहे एक कांवड़िए को पुलिस ने बरामद किया। उसका नाम सतीश है, जो अपने साथियों से बिछड़ गया था। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने सतीश को उसके परिजन को सौंप दिया और परिजनों ने पुलिस का आभार व्यक्त किया।
Hapur News: थाना हापुड़ देहात क्षेत्र में ततारपुर के पास पिछले छह दिनों से भटक रहे एक कांवड़िए को पुलिस ने बरामद कर उसके परिजन को सूचना दी। सूचना मिलने पर परिजन यहां पहुंचे और पुलिस का आभार व्यक्त किया। बताया गया कि कांवड़ियां संभल जनपद निवासी है और उसकी पिछले छह दिनों से दिन रात वह लोग तलाश कर रहे थे। इसको लेकर परिजन ने पुलिस से गुमशुगदी भी दर्ज कराई थी। जनपद संभल के नखासा क्षेत्र के मोहल्ला रुकनुद्दीन सराय निवासी सतीश अपने कुछ साथियों के साथ 31 जनवरी को हरिद्वार से गंगा का पावन जल लेने गया था। इसी बीच वह साथियों से बिछड़ गया था। परिजन ने सतीश के साथ गए युवकों से जानकारी की तो उन्होंने बताया कि वह हरिद्वार में बिछड़ गया है। इसको लेकर परिजन परेशान हो गए और संभल पुलिस को सूचना देकर सतीश की तलाश शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर भी उसका फोटो वायरल कर विभिन्न जनपदों में उसकी तलाश की।
पुलिस की कार्रवाई
गुरुवार की को थाना प्रभारी हापुड़ देहात पारस मलिक पुलिस टीम के साथ कांवड़ यात्रा को लेकर गश्त पर थे। जैसे ही वह ततारपुर तिराहा पर पहुंचे तो उन्हें एक कावंड़िया अकेला मिला। थाना प्रभारी ने उससे बात की तो वह परेशान दिखा। जिस पर उन्होंने विस्तार से जानकारी की तो उसने बताया कि वह अपने साथियों से बिछड़ गया है और पिछले छह दिन से काफी परेशान हैं। साथियों की काफी तलाश कर ली है, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए संभल पुलिस से संपर्क किया और उसके बारे में विस्तार से जानकारी ली।
सतीश का पुनर्मिलन
थाना प्रभारी ने बताया कि इसी बीच उसके परिजन का मोबाइल नंबर मिला। जिस पर बात की गई तो कावड़िए के पिता शंकर अन्य परिजन के साथ यहां पहुंचे और पूरी जानकारी दी। जिसके बाद पुलिस ने सतीश को उसके परिजन को सौंप दिया। वहीं कावडिए के परिजन ने पुलिस का आभार व्यक्त किया। सतीश के मिलने पर उन्होंने राहत की सास ली.
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