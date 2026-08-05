Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hapur News: कांवड़ यात्रा: बुलंदशहर रोड पर तोड़ी गई बैरिकेडिंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
Follow us on Google News
share

Hapur News: कांवर यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, जिसे कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने तोड़ दिया। घटना के बाद पुलिस मुस्तैद हुई और दोबारा बैरिकेडिंग लगाई। सीसीटीवी फुटेज की सहायता से आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। थाने के प्रभारी ने लोगों से सहयोग की अपील की है।

Hapur News: कांवड़ यात्रा: बुलंदशहर रोड पर तोड़ी गई बैरिकेडिंग

Hapur News: कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा किए जा रहे इंतजामों में सेंघ लगाने का मामला सामने आया है। बुलंदशहर रोड पर कांवड़ियों के सुगम आवागमन और हादसों को रोकने के लिए कटों पर पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को कुछ अज्ञात लोगों ने चोड़ दिया। जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोबारा से बेरिकेटिंग कराई गई। इसके साथ साथ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कटों को बैरिकेडिंग लगाकर बंद किया गया है।

ये भी पढ़ें:Hapur News: कांवड़ियों की बढ़ रही संख्या, सुरक्षा व्यवस्था हुई कड़ी

इसके साथ ही यातायात को सुरक्षित रखने के लिए मार्ग को वन वे भी किया गया है, ताकि कांवड़ियों को कोई असुविधा न हो और किसी भी संबावित सड़क हादसे से बचा जा सके। बुलंदशहर रोड पर स्थित स्टेट बैंक से आगे और कोल्डस्टोरेज के पास कुछ लोगों ने पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। इसके टूटते ही बंद कटों से स्थानीय व अन्य वाहनों वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बेरिकेडिंग फिर से कराई गई।थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान ने बताया कि आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेजों की जांच की जा रही है, ताकि आरोपियों के बारे में जानकारी मिल सके। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सभी लोग सहयोग करें। शांति व्यवस्था खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ यात्रा पर रोक, पुलिसकर्मी भी तैनात; क्या वजह
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hapur Latest News Hapur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।