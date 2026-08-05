Hapur News: कांवड़ यात्रा: बुलंदशहर रोड पर तोड़ी गई बैरिकेडिंग
Hapur News: कांवर यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, जिसे कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने तोड़ दिया। घटना के बाद पुलिस मुस्तैद हुई और दोबारा बैरिकेडिंग लगाई। सीसीटीवी फुटेज की सहायता से आरोपियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। थाने के प्रभारी ने लोगों से सहयोग की अपील की है।
Hapur News: कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा किए जा रहे इंतजामों में सेंघ लगाने का मामला सामने आया है। बुलंदशहर रोड पर कांवड़ियों के सुगम आवागमन और हादसों को रोकने के लिए कटों पर पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को कुछ अज्ञात लोगों ने चोड़ दिया। जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोबारा से बेरिकेटिंग कराई गई। इसके साथ साथ आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई है। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कटों को बैरिकेडिंग लगाकर बंद किया गया है।
इसके साथ ही यातायात को सुरक्षित रखने के लिए मार्ग को वन वे भी किया गया है, ताकि कांवड़ियों को कोई असुविधा न हो और किसी भी संबावित सड़क हादसे से बचा जा सके। बुलंदशहर रोड पर स्थित स्टेट बैंक से आगे और कोल्डस्टोरेज के पास कुछ लोगों ने पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। इसके टूटते ही बंद कटों से स्थानीय व अन्य वाहनों वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बेरिकेडिंग फिर से कराई गई।थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष चौहान ने बताया कि आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेजों की जांच की जा रही है, ताकि आरोपियों के बारे में जानकारी मिल सके। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सभी लोग सहयोग करें। शांति व्यवस्था खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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