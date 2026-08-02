Hapur News: सावन का पहला सोमवारः भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करने उमड़ेंगे श्रद्धालु

Hapur News: सावन माह की शुरूआत हो चुकी है। इसके साथ की कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस व प्रशासन के अफसर तैयारी में जुटे हुए हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने फुलफ्रूफ प्लान बनाया है, ताकि यात्रा को सकुशल सम्पन्न कराया जा सके। शिवालयों में भी सावन के सोमवारों और शिवरात्रि को लेकर तैयारी तेजी से चल रही है। प्रत्येक सोमवार को शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस ने प्रमुख शिवालयों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मंदिरों में लगे सीसीटीवी कैमरों और मंदिरों पर तैनात पुलिस कर्मी संदिग्धों पर पैनी निगाह रखेंगे। सावन के सोमवारों को शिवालयों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रहती है। सुबह से ही महिला और पुरुष श्रद्दालुओं का मंदिरों में आना शुरू हो जाता है। इसको लेकर पुलिस ने प्रमुख शिवालयों पर सुुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। भीड़ भाड़ वाले प्रमुख शिवालयों पर भीड़ अधिक रहने को ध्यान में रखते हुए बेरिकेडिंग की व्यवस्था कराई गई है। श्रद्दालुओं के आने और जाने के लिए अलग अलग रास्ते, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रहेगी। मंदिरों में सादी वर्दी में जवानों के साथ साथ अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। महिला पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है। इसके साथ ही खुफिया विभाग के जवान भी पैनी निगाह रखेंगे। मंदिरों के आसपास पुलिस की गश्त रहेगी.