Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hapur News: सावन का पहला सोमवारः भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करने उमड़ेंगे श्रद्धालु

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
Follow us on Google News
share

Hapur News: सावन माह की शुरूआत हो चुकी है। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने फुलफ्रूफ प्लान बनाया है। प्रमुख शिवालयों पर सुरक्षा की व्यवस्था को कड़ा किया गया है। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पुलिस ने पार्किंग की व्यवस्था की है। सावन के सोमवारों पर अलग रास्ते और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी।

सावन का पहला सोमवारः भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करने उमड़ेंगे श्रद्धालु
सावन का पहला सोमवारः भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करने उमड़ेंगे श्रद्धालु

Hapur News: सावन माह की शुरूआत हो चुकी है। इसके साथ की कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस व प्रशासन के अफसर तैयारी में जुटे हुए हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस ने फुलफ्रूफ प्लान बनाया है, ताकि यात्रा को सकुशल सम्पन्न कराया जा सके। शिवालयों में भी सावन के सोमवारों और शिवरात्रि को लेकर तैयारी तेजी से चल रही है। प्रत्येक सोमवार को शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस ने प्रमुख शिवालयों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मंदिरों में लगे सीसीटीवी कैमरों और मंदिरों पर तैनात पुलिस कर्मी संदिग्धों पर पैनी निगाह रखेंगे। सावन के सोमवारों को शिवालयों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रहती है। सुबह से ही महिला और पुरुष श्रद्दालुओं का मंदिरों में आना शुरू हो जाता है। इसको लेकर पुलिस ने प्रमुख शिवालयों पर सुुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। भीड़ भाड़ वाले प्रमुख शिवालयों पर भीड़ अधिक रहने को ध्यान में रखते हुए बेरिकेडिंग की व्यवस्था कराई गई है। श्रद्दालुओं के आने और जाने के लिए अलग अलग रास्ते, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रहेगी। मंदिरों में सादी वर्दी में जवानों के साथ साथ अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। महिला पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है। इसके साथ ही खुफिया विभाग के जवान भी पैनी निगाह रखेंगे। मंदिरों के आसपास पुलिस की गश्त रहेगी.

ये भी पढ़ें:Chapra News: शिवालयों में होगी भोलेनाथ की जयकार, सावन की पहली सोमवारी आज

जनपद के यह हैं प्रमुख शिवालय

सबली मंदिर हापुड़, चंडी मंदिर, श्यामेश्रर महादेव मंदिर छपकौली, पिलखुवा चंडी मंडी, शिव मंदिर दहपा, कल्याणेश्रवर महादेव मंदिर गढ़मुक्तेश्वर, नक्का कुआं गढ़मुक्तेश्वर शिव मंदिर, सिंभावली में ग्राम दत्तियाना स्थित भूतेश्वर शिव मंदिर।

ये भी पढ़ें:Auraiya News: सावन का पहला सोमवार आज, उमड़ेगा शिवभक्तों का सैलाब

पार्किंग की रहेगी बेहतर व्यवस्था

श्रद्धालुओं को वाहन खड़ा करने में दिक्कत न आए इसके लिए ब्रजघाट में तीन, शिव मंदिर नक्का कुआं गढ़मुक्तश्वर, श्यामेश्वर महादेव मंदिर छपकौली, सबली मंदिर हापुड़, कल्याणेश्वर महादेव मंदिर गढ़मुक्तेश्वर और शिव मंदिर दहपा पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

सावन के सोमवार इन तिथियों पर पड़ेंगे

पहला सोमवार-3 अगस्त

दूसरा सोमवार-10 अगस्त

तीसरा सोमवार-17 अगस्त

चौथा सोमवार 24 अगस्त

क्या कहते हैं अफसर

कांवड़ यात्रा और शिवालयों की सुरक्षा को लेकर बेहतर प्लान तैयार किया गया है। सावन के सोमवारों को शिवालयों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। श्रद्दालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुंवर ज्ञानंजय सिंह, एसपी

सामान्य प्रश्न

कांवड़ यात्रा के दौरान सीसीटीवी कैमरों का उपयोग क्यों किया जाएगा?
कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस ने प्रमुख शिवालयों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मंदिरों में लगे सीसीटीवी कैमरों और मंदिरों पर तैनात पुलिस कर्मी संदिग्धों पर पैनी निगाह रखेंगे।
ये भी पढ़ें:Bhabua News: आज पहली सोमवारी को जिले के शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे शिवभक्त
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Hapur Latest News Hapur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।