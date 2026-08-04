Hapur News: गंगा आरती के दौरान जूते पहनकर पहुंचे दरोगा पर अभद्रता का आरोप
Hapur News: ब्रजघाट गंगा धाम में गंगा आरती के दौरान एक पुलिस दरोगा पर आरती समिति के सदस्य से अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना की जांच की मांग की गई है। श्रद्धालुओं और समिति के सदस्यों में नाराजगी फैल गई है। पुलिस अधिकारियों से उचित कार्रवाई की अपेक्षा की गई है।
Hapur News: ब्रजघाट गंगा धाम में आयोजित होने वाली दैनिक गंगा आरती के दौरान एक पुलिस दरोगा पर आरती समिति के सदस्य से अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है। आरती समिति के पदाधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। आरती समिति के सदस्य कुलदीप शर्मा का आरोप है कि रविवार शाम गंगा आरती चल रही थी। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात एक दरोगा जूते पहनकर आरती स्थल के सामने से गुजरने लगे। समिति के एक सेवक ने धार्मिक परंपराओं का हवाला देते हुए उनसे जूते उतारकर जाने का अनुरोध किया।
आरोप है कि इस बात पर दरोगा भड़क गए और सेवक से अभद्र भाषा में बात करते हुए चल-चल अपना काम कर कह दिया। इससे मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं और समिति सदस्यों में नाराजगी फैल गई।सावन माह के चलते ब्रजघाट पर प्रतिदिन हजारों कांवड़िये और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। समिति का कहना है कि धार्मिक आयोजन के दौरान मर्यादा और सम्मान बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। वहीं पुलिस अधिकारियों को कई बार फोन कर इस मामले की जानकारी करने की कोशिश की गई लेकिन अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।