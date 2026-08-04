Hapur News: गंगा आरती के दौरान जूते पहनकर पहुंचे दरोगा पर अभद्रता का आरोप

Hapur News: ब्रजघाट गंगा धाम में आयोजित होने वाली दैनिक गंगा आरती के दौरान एक पुलिस दरोगा पर आरती समिति के सदस्य से अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद मामला चर्चा का विषय बन गया है। आरती समिति के पदाधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। आरती समिति के सदस्य कुलदीप शर्मा का आरोप है कि रविवार शाम गंगा आरती चल रही थी। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात एक दरोगा जूते पहनकर आरती स्थल के सामने से गुजरने लगे। समिति के एक सेवक ने धार्मिक परंपराओं का हवाला देते हुए उनसे जूते उतारकर जाने का अनुरोध किया।