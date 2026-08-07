Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hapur News: कांवड़ यात्रा: रेलवे गेट नंबर 73 पर दोपहिया वाहनों की नो एंट्री

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
Follow us on Google News
share

Hapur News: सावन के पावन माह में चल रही कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस ने दोपहिया वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया है। इससे क्षेत्र के हजारों लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन स्थानीय लोग कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए पुलिस का सहयोग कर रहे हैं।

Hapur News: कांवड़ यात्रा: रेलवे गेट नंबर 73 पर दोपहिया वाहनों की नो एंट्री

Hapur News: सावन के पावन माह में चल रही कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम आवागमन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। मेरठ रोड स्थित संजय विहार आवास विकास कालोनी स्थित रेलवे के गेट नंबर 73 पुल पर पुलिस ने दो दोपहिया वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया है। इस कारण इस क्षेत्र में रहने वाले हजारों लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। वहीं पुलिस का कहना है कि कांविड़यों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। वहीं स्थानीय लोग भी पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। मेरठ की ओर से आकर बुलंदशहर और दिल्ली और गढ़मुक्तेश्वर की ओर जाने वाले बड़ी संख्या में कांवड़िए आवास विकास कालोनी होते हुए रेलवे पुल को पार कर तहसील चौपला पर पहुंचते हैं। यह पुल काफी संकरा है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों की भीड़ अधिक रहती है। एेसे में किसी भी संभावित दुर्घटनाओं को रोकने और शिक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोपहिया वाहनों की आवाजाही को रोका गया है। वर्तमान में इस पुल से केवल कांवड़ियों को ही सुरक्षित निकाला जा रहा है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के दोनों ओर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है。

स्थानीय लोगों पर प्रभाव

हालांकि पुल बंद होने से लाइन पार क्षेत्र की दो दर्जन से अधिक कालोनियों में रहने वाले हजारों लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। स्थानीय लोगों को आवागमन में काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। दोपहिया वाहन चालकों को अब तहसील चौपला, रेलवे रोड आदि स्थानों पर जाने के लिए मेरठ रोड से होकर लंबा चक्कर काटना पड़ रहा है। जिसमें उसके समय और ईधन दोनों अधिक खर्च हो रहे हैं। हालांकि लोग भी कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस का सहयोग कर रहे हैं।

पुलिस का दृष्टिकोण

थाना प्रभारी निरक्षक मनीष चौहान का कहना है कि कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। संकरे पुल पर किसी भी हादसे की आशंका को शून्य करने के लिए यह अस्थाई व्यवस्था की गई है। उन्होंने भी नागरिकों से सहयोग की अपील की है।

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्यों पुलिस ने दोपहिया वाहनों का आवागमन बंद किया है?
पुलिस ने कांवड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दोपहिया वाहनों का आवागमन बंद किया है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra Hapur Latest News Hapur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।