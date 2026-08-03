Hapur News: कांवड़ यात्रा को जीरो एक्सीडेंट बनाने को पुलिस ने की कड़ी घेराबंदी

Hapur News: श्रावण मास की कांवड़ यात्रा की सुरक्षित और दुर्घटना रहित संपन्नता के लिए पुलिस व प्रशासन पूरी तैयारी में हैं। अवैध कटों को बंद कर, मोबाइल पेट्रोलिंग टीमों की तैनाती और CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है। यातायात प्रभारी ने श्रद्धालुओं से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की है।

Hapur News: श्रावण मास की पवित्र कांवड़ यात्रा को पूर्णत: सुरक्षित, सुगम और दुर्घटना रहित संपन्न कराने के लिए पुलिस व प्रशासन ने कमर कस ली है। शिवभक्तों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। कांवड़ मार्गों पर हादसों न हो इसको लेकर पुलिस ने मेरठ- बुलंदशहर रोड पर दो दर्जन से अधिक अवैध व कटों को बैरिकेडिंग लगाकर पूरी तरह बंद कर दिया, ताकि तेज रफ्तार वाहनों के कारण किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न घट सकें। कांवड़ यात्रा के दौरान जीरो एक्सीडेंट का लक्ष्य साधने के लिए पुलिस प्रशासन हर छोटे बड़े बिंदु पर बारीकी से काम कर रहा है। मुख्य सड़कों पर जहां यातायात का दबाव अधिक रहता है, वहां मोबाइल पेट्रोलिंग टीमों को तैनात किया गया है, जो 24 घंटे निरंतर गश्त करेंगी। इसके साथ ही कांवड़ मार्गों पर सीसीटीवी कैमरों से भी निगाह रखी जा रही है। वहीं यातायात पुलिस की टीमें रूट डायवर्जन का पालन कराने में लगी हैं。

कांवड़ियों के लिए मुख्य रूट जनपद में कांवड़ियों की आवाजाही के लिए चार मुख्य रूट

मुख्य कांवड़ मार्ग जनपद की सीमाओं में प्रवेश करने वाले शिवभक्तों के आवागमन को व्यवस्थित रखने के लिए पुलिस ने मुख्य चार कांवड़ मार्गों का खाका तैयार कर सुरक्षा व्यवस्था लागू की है।

-पहला मार्ग (पिलखुवा सेक्टर): पिलखुवा के दतैड़ी चैक पोस्ट से प्रारंभ होकर यह मार्ग पिलखुवा, दौलाना, जारचा होते हुए गौतमबुद्धनगर जिले को जोड़ता है।

-दूसरा मार्ग (हापुड़ नगर - बुलंदशहर रूट) हापुड़ देहात क्षेत्र में साइलो द्वितीय पुलिस चौकी से असौड़ा, हापुड़ शहर, बुलंदशहर रोड स्थित सोना पेट्रोल पंप से गुलावठी होकर बुलंदशहर, अलीगढ़ मथुरा की ओर जाता है।

-तीसरा मार्ग (सिंभावली-स्याना रूट) सिंभावली थाना क्षेत्र के डिबाई, सिंभावली, बक्सर रेगुलेटर होते हुए स्याना और जनपद बुलंशहर की ओर आगे बढ़ता है।

चौथा मार्ग (गढ़-नरसैना रूट) गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र की नानपुर चौकी से शुरू होकर यह मार्ग सीधे स्याना और नरसैना (बुलंदशहर) के लिए निकलता है।

यातायात प्रभारी का बयान क्या कहते हैं यातायात प्रभारी

यातायात प्रभारी नरेश कुमार ने बताया कि बंद किए गए कटों पर आवश्यकता के अनुसार होमगार्ड और पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, ताकि कोई भी वाहन चालक गलत दिशा से वाहन न निकाल सकें. इसके अतिरिक्त कांवड़ मार्गों पर लगातार गश्त की जा रही है। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की है कि वह कांवड़ यात्रा के दौरान जारी किए गए ट्रैफिक डायवर्जन प्लान का पालन करें और श्रद्धालुओं की सुरक्षा में सहयोग करें।