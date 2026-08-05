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Hapur News: 2.3 किलो गांजे के साथ दिल्ली का नशा तस्कर गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हापुड़
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Hapur News: धौलाना में पुलिस ने 2.3 किलो अवैध गांजे के साथ 24 वर्षीय मोहम्मद फरदीन नामक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने संदिग्धों की सघन चेकिंग के दौरान आरोपी को पकड़ लिया। मामला दर्ज कर कानूनन कार्रवाई की जा रही है। अभियान आगे भी जारी रहेगा।

Hapur News: 2.3 किलो गांजे के साथ दिल्ली का नशा तस्कर गिरफ्तार

Hapur News: धौलाना। हापुड़ जनपद में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत धौलाना थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सघन चेकिंग के दौरान 2 kilo 300 gram (2.3 किलो) अवैध गांजे के साथ दिल्ली निवासी एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है।​

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संदिग्ध युवक की गिरफ्तारी

थाना प्रभारी निरीक्षक अवनीश शर्मा के अनुसार, पुलिस टीम क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की सघन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पिपलेड़ा ईदगाह के पास एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया। रोककर जब उसकी तलाशी ली गई, तो उसके कब्जे से 2 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ, जिसके बाद उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।

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आरोपी की पहचान और कानूनी कार्रवाई

गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद फरदीन (24 वर्ष) के रूप में हुई है। वह पुरानी दिल्ली के थाना वेलकम क्षेत्र अंतर्गत पीली मिट्टी, जनता कॉलोनी का निवासी है।

अभियान की निरंतरता

थाना प्रभारी अवनीश शर्मा ने बताया कि आरोपी के विरुद्ध थाना धौलाना में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और कानूनी प्रक्रिया पूरी कर उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस फिलहाल आरोपी से मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त के संबंध में पूछताछ कर रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि गांजा कहां से लाया गया था और इसकी डिलीवरी कहां दी जानी थी। पुलिस ने दोहराया कि जिले में नशा तस्करों के खिलाफ सख्त अभियान आगे भी जारी रहेगा।

प्रश्न और उत्तर

पुलिस ने कब और कहाँ गांजे के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया?
पुलिस ने धौलाना इलाके में 2 किलो 300 ग्राम अवैध गांजे के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया।
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